Video polémica: “la planera” viral contó que operó para Milei

Mariana Alfonzo, se hizo conocida en las redes sociales con el apodo de “la planera”. Sus videos en diversas plataformas la posicionó como una figura reconocida y viral en el mundo virtual. Pero también, como una personalidad polémica. La mujer frente a cámara se jactaba de como, a través de distintos planes sociales, evitaba trabajar y conseguir un empleo formal.

Estos videos expusieron a Alfonzo y llevaron a “la planera” a diversos programas de televisión. En Canal 13, fue invitada en “Momento D”, donde mantuvo un fuerte cruce con Cinthia Fernández. Según señalaba la mujer, en sus videos, “no tiene registros de trabajos formales y subsiste a base de los planes que le otorga el estado”. “Si queremos seguir estando al pedo y teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos”, ironizaba la usuaria de la red Kwai.

Por otro lado, los últimos videos, de hace unos meses, de la reconocida figura tenían cierto componente bizarro. En sus reapariciones contó que, no solo consiguió trabajo y renunció, sino que cambió de género para cobrar una ayuda del Estado. “Como soy una persona inteligente, me cambié de género. Ahora soy hombre y volví a cobrar el Potenciar Trabajo completo. Gracias a Dios no cobro la mitad ahora”, declaró la treintañera influencer a sus seguidores.

La carrera de la denominada “influencer” fue seguida por miles de usuarios de distintos puntos del país, posicionándola como un verdadero fenómeno de las redes. “Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el cuete” y “gente laburante a nosotros no nos sirve», fueron algunas de sus frases célebre que la oriunda de Cañuelas, madre soltera y con tres hijos; expresó en una entrevista personal por Crónica TV. Sin embargo, un usuario de TikTok subió a las redes un video desenmascarando a Mariana Alfonzo.

En su cuenta de la plataforma china, el usuario @ssaniiiiiiiiii reveló un reciente video de hace unas horas, posterior al triunfo presidencial de Javier Milei. En la grabación, la misma planera confiesa que todo fue creado para operar en favor del candidato libertario.

“La planera nace producto de mi propia indignación. Como argentina, yo sé que a los argentinos solo se los hace reaccionar haciéndolos enojar. Esa fue mi campaña política para La Libertad Avanza”, declaró Mariana Alfonzo delante de cámara en su red social.

COMPARTIR