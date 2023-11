¡Otro Maracanazo! Histórico triunfo de la Selección Argentina en Brasil

Luego de los incidentes en la tribuna donde la policía reprimió a los hinchas argentinos, la Selección Argentina le ganó a Brasil en el estadio Maracaná, por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Brasil nunca en la historia perdió jugando de local en Eliminatorias Sudamericanas, por lo que la Selección Argentina hizo historia.

Era difícil seguramente abstraerse de lo que había pasado instantes antes de comenzado el partido. Si eso influyó o no, lo cierto es que el primer tiempo le sentó mejor a Brasil, que pudo ejecutar su plan: anular a Argentina para instalarse en campo rival. Con faltas sistemáticas, el local no dejó progresar a un equipo visitante que tampoco tuvo claridad para mover la pelota.

En ese sentido, la lectura de Diniz fue acertada. Puso a cuatro futbolistas netamente ofensivos como Rodrygo, Martinelli, Raphinha y Gabriel Jesús, moviéndose sin dar referencias y presionando intensamente la salida. Con la presión y las faltas, no dejó jugar a Argentina, por lo que los cuatro volantes argentinos no pesaron y no pudieron hacer valer esa superioridad numérica en ese sector del campo.

Con mucha falta y poco juego, la Canarinha terminó siendo levemente mejor, aunque tuvo una única pero clara situación de gol, con un remate que superó a Emiliano Martínez pero que Romero sacó en la línea. El complemento fue parecido a la final de la Copa América 2021, en el mismo escenario. Pero luego fue de ponerse en ventaja, porque en los primeros 15′ Brasil acarició el primero y Dibu debió hacerse figura.

A los 18′, y cuando Scaloni empezaba a perfilar cambios para torcer el rumbo, Nicolás Otamendi se hizo gigante en un córner, ganó en las alturas y con un cabezazo sublime dejó sin respuesta a Alisson. Al igual que en la Copa América, Argentina post gol se replegó, se ordenó, juntó las líneas, y aguantó. Aunque Brasil tampoco empujó mucho, pese a los cambios decididamente ofensivos de Diniz.

De todos modos, las múltiples lesiones en la Canarinha redujeron el potencial de ataque brasileño, al punto tal de que debió entrar Endrick, con futuro de crack, pero realidad de proyecto, con sus cortos 17 años. Para colmo, a falta de 10 minutos Joelinton, ingresado hace algunos minutos, vio la roja por una agresión sin sentido a De Paul

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Carlos Augusto; André, Bruno Guimaraes; Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. DT: Fernando Diniz.