¿Quién es la mujer de 60 años que ganó el concurso Miss Universo Buenos Aires?

Una abogada de 60 años fue coronada Miss Universo Buenos Aires y marcó un hecho histórico.

Alejandra Marisa Rodríguez, que también es periodista, desafió los estereotipos y se ganó el cariño del público al obtener la corona del certamen nacional Miss Buenos Aires. Es la primera mujer de 60 años que gana este título en la historia de los concursos de belleza, lo que supone una ruptura de las normas que justifican la discriminación por edad.

“Estoy muy contenta de poder representar este nuevo paradigma en los concursos de belleza. Estamos inaugurando una nueva etapa en la que la mujer no es solo valorada por su belleza física, pero también por otras características. Soy la primera de mi generación que logra algo así”, le contó con entusiasmo a la prensa.

Y continuó: “Pienso que los jueces notaron mi seguridad y mi pasión por representar a las mujeres de mi edad. Voy a competir por la corona de Miss Universo Argentina 2024”.

Según se dice, desde que ganó el codiciado título de Miss Buenos Aires, Rodríguez es una de las candidatas favoritas de los fans para obtener la corona de Miss Argentina, que luego le permitiría competir en el concurso internacional de Miss Universo. Antiguamente, uno de los requisitos del famoso certamen era que las concursantes debían tener entre 18 y 28 años.

Pero todo cambió en septiembre de 2023, cuando la Organización Miss Universo anunció que a partir de 2024 ya no habrá límites de edad para quienes decidan competir. Por ende, todas las mujeres mayores de 18 años podrán participar.

Rodríguez no es la única va en contra de los cánones de belleza relacionados con la edad en el mundo de los concursos, ya que Haidy Cruz, de 47 años, compite para representar a la República Dominicana en la edición 2024 del certamen.

“La idea de participar en un concurso de belleza siempre me fascinó. Pero, debido a que fui madre muy joven, nunca pude hacer realidad ese sueño. Desde la Organización Miss Universo, que promueve la inclusión, me ofrecieron la oportunidad de perseguir mi objetivo. Mi intuición me instó a intentarlo e ir a vivir la experiencia, en lugar de solo oír hablar de ella”, explicó la mujer a Hola! USA.

Aunque Cruz tuvo dudas, siguió adelante, decidida a mostrar que la edad puede ser una virtud y no una debilidad.

Además, reflexionó: “Tengo que admitir que suelo ignorar lo que opinen los demás. Me concentro en mis metas y me mantengo decidida a alcanzarlas. Entiendo que la gente suele hablar desde sus propias experiencias, pero nadie puede vivir tus sueños por ti. Puede que algunos no sean conscientes de que los requisitos [de Miss Universo] han cambiado. Doy gracias a Dios por no darle importancia al qué dirán. Hace mucho tiempo que estoy expuesta a las críticas y he aprendido a manejarlo. Los demás pueden expresarse como quieran, pero al final soy yo quien decide si lo que dicen me afecta o no”.

El certamen de Miss Universo se celebrará en México el 24 de septiembre y competirán por el título mujeres provenientes de todo el mundo. Concursantes como Rodríguez y Cruz, que podrían subir al escenario, le demostrarán al público que la edad no es más que un número.

Traducción de María Luz Avila

The Independent en Español es la publicación hermana de The Independent, comprometida en ofrecer las últimas noticias de política, entretenimiento, cultura y más. Nos dedicamos a brindar un enfoque especial para la audiencia de habla hispana, resaltando las últimas novedades a nivel internacional.

COMPARTIR