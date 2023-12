Se desplomó el techo de una estación de servicio en Curuzú Cuatiá

Se trata de una estación de servicio que se encuentra en el ingreso a la localidad. Hasta el momento no se informaron de personas heridas. En ampliación

Un camión con acoplado que realizaba una maniobra en la playa de estacionamiento de una estación de servicios de la zona Oeste, impacto sobre el techo y lo derrumbó sobre unos vehículos que estaban en el lugar.

Según lo informado a nuestro medio, el camión chocó y todo el techo se vino rápidamente al suelo. No alcanzó la humanidad de nadie ya que no había personas por ese sector debido a que en éstas horas los clientes dejan sus vehículos y no frecuentan la zona.

Solo se lamentaron daños materiales y se hizo presente la Policía.

