Contra la libertad de mercado: Caputo anunció que el Gobierno multará a las prepagas que no retrotraigan los aumentos

El ministro de Economía adelantó que el jueves «aclararán» la fórmula de los incrementos y que se abrirá un canal para denunciar a aquellas empresas que incumplan con el acuerdo.

La disputa entre las prepagas y el Gobierno Nacional sumó un nuevo capítulo. Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se abrirá un canal de denuncias y se multará a aquellas empresas de medicina que no retrotraigan los excesivos aumentos que el propio Poder Ejecutivo permitió con la liberación de precios.

El funcionario se expresó anoche a través de su cuenta de X al contestarle a una usuaria de la mencionada red social que le advirtió que las prepagas incumplieron con la decisión de la Secretaría de Comercio que las intimó a retrotraer a diciembre los fuertes incrementos en sus cuotas. «Las prepagas no cumplieron, llegaron las facturas y no es lo acordado», le plantearon al ministro.

En este marco, Caputo adelantó que el jueves «vamos a aclarar la fórmula» de incrementos, «así no quedan dudas». «Vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado», informó y agregó: «Además, se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento».

De esta forma, con una nueva intervención del Estado, el Gobierno busca subsanar el daño que él mismo generó. Semanas atrás, las empresas de medicina prepaga fueron denunciadas por las autoridades de la gestión de Javier Milei, que primero las autorizó a aumentar de manera libre sus precios, sin ningún control, y luego se las señaló por subas desmedidas y «cartelización». Quieren, además, que la Justicia ordene que les devuelvan a sus clientes ese aumento «extra», por sobre la inflación, que cobraron en los primeros meses del año.

En ese contexto, las principales empresas de la industria ya empezaron a anunciar bajas en sus próximas facturas. Es el caso de Swiss Medical, que bajará 22,22% con respecto a la cifra que había anunciado en marzo. Un movimiento similar realizará OSDE, la prepaga más grande del país (es una obra social, en rigor) y esta semana, otra de las «grandes» del sector comunicó sus bajas. Se trata de Galeno, que tendrá en mayo una reducción del 26,78 por ciento, se especificó en una nota de Infobae.

Ante la pregunta de si las subas no se podrían haber realizado de otra manera –más escalonadas, por ejemplo– las empresas aseguran que siguieron los lineamientos del Gobierno y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el regulador del sector. Y cargan contra su «enemigo natural»: los fabricantes de medicamentos. «El Gobierno podría haber convocado a todo el sector a una mesa de diálogo para definir cómo íbamos a seguir. Pero a todos, no a una parte», destacaron desde una de las grandes compañías en off the record. Infobae habló con varias de las líderes del mercado y ninguna quiso identificarse. Para hacer frente a la crisis piden modificar el Plan Médico Obligatorio, una agencia que apruebe los medicamentos y que se permitan coberturas especiales y copagos.

COMPARTIR