Milei amenaza con echar a Adorni tras el cruce con La Nación +

El presidente reaccionó con furia contra el canal porque dijeron que ya mudó a sus perros y dijo que pusieron «en riesgo» el trabajo del vocero, que también se quejó.

Javier Milei reaccionó con furia contra La Nación + por una información sobre sus perros y sugirió que su vocero Manuel Adorni quedó en la cuerda floja.

El presidente atacó a la periodista Silvia Mercado por decir que sus perros ya estaban en la Quinta de Olivos, algo que parecía un dato de color. «Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos», retrucó por la red social X.

«Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada», sugirió Milei.

A los pocos minutos, Mercado le respondió al aire y mostró la pantalla de su teléfono: «Acá hay un vocero oficial que me dice oficialmente. No voy a decir el nombre del funcionario, pero es del equipo de Vocería presidencial».

«Aquí la mentirosa de ‘la periodista’ se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL @madorni. Así de ‘serios’ son algunos de estos mentirosos seriales…», la siguió Milei.

La sorpresa del mensaje es que el propio presidente afirma que el trabajo de Adorni quedó «en riesgo» por el cruce por La Nación +, sugiriendo que fue el responsable de la información vertida por la periodista. Esto a pesar de que no llegó a verse el chat que Mercado mostró al aire.

El propio Adorni se refirió al tema y se quejó de que lo dejaran «en riesgo». «El único vocero oficial del Presidente soy yo, no hay otro. Todo lo que no salga de mi boca y que no sea real es mentira», afirmó en su conferencia de prensa diaria. «Se puso en riesgo mi trabajo, se puso en riesgo lo que yo represento», reprochó.

El cortocircuito con LN+ hasta generó una chicana con Gabriela Cerruti, con quien ya comparan a Adorni. «Es un montón. Si tu trabajo está en riesgo porque una periodista publica una información, la única solución que se me ocurre es que los periodistas no publiquen información», escribió la exvocera. «Tal vez ocurre que tu trabajo jamás estuvo nunca en riesgo», insistió Adorni.

COMPARTIR