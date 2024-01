Alerta: En el pico de tensión con Milei, Villarruel no fue a la reunión de gabinete

Luego de que LPO revelara la cumbre con Macri en Cumelén, la vice retuiteó una nota del Financial Times que advierte que «está lista para lo que sea» y luego la borró.

En el medio de la tensión total con Javier Milei y luego de que LPO diera a conocer la cumbre secreta con Mauricio Macri en Cumelén, Victoria Villarruel no estuvo en la reunión de Gabinete en la Casa Rosada y agitó los rumores.

La vicepresidenta venía siendo parte sistemáticamente de las reuniones de Gabinete, pero este martes sorprendió que no fuera parte del encuentro que encabezó Milei.

La ausencia de Villarruel en la reunión alimenta las versiones sobre un agravamiento de la interna con el Presidente. En una de las últimas reuniones, la vice cuestionó a los ministros por la comunicación y la falta de política, y el propio Milei la cruzó.

El frío en la relación también queda en evidencia con el hecho de que la vicepresidenta había anunciado el 11 de diciembre que tendría una oficina propia en la Casa Rosada (como tuvieron Michetti, Scioli, Chacho Álvarez o Ruckauf), pero nunca se concretó.

Como si la tensión fuera poca, Villarruel echó leña al fuego compartiendo en sus redes sociales una nota del Financial Times que destaca su rol en el gobierno y advierte que «hay que observarla atentamente» porque «está lista, para lo que sea».

La nota del FT sugiere que la vicepresidenta está lista para hacerse cargo del gobierno, una idea alarmante en medio de la interna con Milei, por lo que el retuit de Villarruel llamó la atención. Advertida de la gravedad del asunto, la vice borró el posteo.

El episodio fue aprovechado por Juan Grabois, que había salido a denunciar un intento de golpe institucional de Macri y Villarruel contra Milei. «Cuando leí la nota del Financial Times sobre Villarruel me sorprendió cómo el influyente diario británico explicaba en detalle lo que veníamos percibiendo: los preparativos de un golpe de palacio liderado por la vicepresidenta. Cuando vi que la propia Villarruel había compartido en las redes semejante confesión me quedé helado. Sugestivamente, el hecho pasó desapercibido. Cuando les digan que los orcos de peronia quieren voltear a Milei, les sugiero que mejor miren las muggles de la vicepresidencia o los squibs de Los Abrojos», ironizó el dirigente.

