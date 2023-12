Interna feroz: El hombre de Milei en el Senado denuncia un complot de Villarruel con el peronismo

El senador Paoltroni, denunció que la vicepresidenta pactó con el peronismo para correrlo de la línea de sucesión y poner a un hombre del PJ.

El senador formoseño Francisco Paoltroni, elegido por Javier Milei para ocupar la presidencia provisional de la Cámara Alta, denunció una conspiración de la vicepresidenta Victoria Villarruel con el poderoso bloque peronista, para correrlo d ela línea de sucesión y meter a un hombre del PJ.

«Todavía no se definió la presidencia provisional del Senado a pesar de que me habían confirmado. Si a mí me bajan será un síntoma de debilidad política, producto de una operación entre Guillermo Montenegro y José Mayans», dijo Paoltoni a La Nación.

Montenegro es uno de los diputados entrantes por La Libertad Avanza y principal operador político de la vicepresidenta, que fracasó en su intento por ponerlo como jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara baja.

Este diputado acompañó a Villarruel a las reuniones que mantuvo con los líderes de las bancadas opositoras en el Senado, agravando el malestar con los siete senadores libertarios porque la vice los ignoraba y llevaba a las negociaciones a un legislador de la otra cámara.

LPO reveló en su momento que Milei y su hermana expulsaron a Villarruel del círculo de decisiones cuando les quedó claro por una serie de informaciones que les llegaron, que la vicepresidenta estaba trabajando en un proyecto político propio, con ribetes inquietantes por su posición en la línea de sucesión.

El enojo de Milei con su vice escaló cuando se enteró que se había reunida a solas y sin avisarle con Mauricio Macri, a quien le transmitió que si el libertario enfrentaba alguna crisis severa, ella estaba preparada para hacerse cargo del Gobierno y garantizar la continuidad institucional.

Milei la despojó de los ministerios de Seguridad y Defensa que le había prometido y el día que ganó las elecciones no la dejó hablar, ni le agradeció. La reacción fue tan inesperada que Villarruel ya le había ofrecido la cartera de Defensa a Vicente Massot, que viejo zorro, enseguid se dio cuenta que le ofrecía un cargo que ya no estaba bajo su control. La vice también chocó con Posse cuando se quiso quedar con la AFI y la Aduana.

Poco tiempo después, Milei se enteró que su compañera de fórmula se había reunido en secreto con el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley. De hecho, Milei se enteró del encuentro porque se lo contó el propio Stanley. Tal es la razón por la que el líder libertario trató de cercar a Villarruel en el Senado y designó en los ministerios que ella pretendía a dirigentes con los que habló él directamente, como Patricia Bullrich y Luis Petri.

Ahora, con su explosiva declaración, Paoltroni metió el dedo en la llaga a 24 horas de la Asamblea Legislativa para la ceremonia de asunción.

Si es verdad la denuncia de Paoltroni, viene a abonar el debate en el peronismo , donde una parte importante del bloque no comparte la postura de Cristina Kirchner de entregarle la presidencia provisional a Milei, aunque no tenga los votos. «Tenemos 33 de mano», bromeó ante LPO una fuente del bloque del PJ.

Desde el entorno del jefe de bloque peronista, el formoseño José Mayans, ratificaron a LPO que su psotura es que la presidencia provisional debe ocuparla un peronista. «Villarruel es el Ejecutivo en el Congreso pero en el Senado tenemos que respetar la representación de lo que eligieron los votantes y nosotros somos la primera minoría», argumentaron.

En los pasillos del Congreso, por lo pronto, se especula con la posibilidad de que la flamante Vice convoque a sesión para el próximo miércoles, para zanjar la pelea.

