Desde la UNNe, denuncian «discriminación y arreglo unilateral» de Nación con la UBA

El rector de la UNNE, Omar Larroza, habló con Radio Dos, luego de que se conociera el acuerdo de la UBA con el Gobierno Nacional por los giros de partida presupuestaria. «Nos sorprendió el arreglo unilateral con la UBA y dejando a las demás universidades a la espera». No descartó la vía judicial, y subrayó «dejan a más de un millón de estudiantes fuera del sistema».

Omar Larroza, de la situación de las universidades que sigue a la espera de un acuerdo con el gobierno nacional, por fondos, expuso: «esto nos obliga a mirar el vaso de una manera distinta, queremos mirarlo medio lleno, primero porque admitieron el problema con las universidades por los gastos de funcionamiento, pero nos sorprendió el arreglo unilateral con la UBA y dejando a las demás universidades a la espera»; y manifestó: «queremos un diálogo con el Gobierno Nacional y vamos a empezar a analizar una medida en la justicia, estamos muy atentos a otro tipo de herramientas que nos permita tener un diálogo de una manera distinta».

A su vez, el rector de la UNNE, mantuvo: «no queremos caer en ingenuidades, no es solo la UBA, sino otros intereses, el gobierno nacional dejó a casi un millón 700 mil estudiantes afuera, que también tenemos responsabilidades, y generamos políticas públicas para las provincias».

Asimismo, Larroza, sostuvo: «el Gobierno al no tener una política clara, al tener cierto posicionamiento no sorprendía, pero la actitud de la UBA, me parece que se presta al juego del Gobierno Nacional, nosotros hemos sido solidarios entre universidades, por eso seguramente vamos a empezar a trabajar de otra manera».

Al mismo tiempo, si ya realizarán una presentación ante la Justicia, el rector de la UNNE, mencionó: «es un estudio que tenemos que hacer, el acto de la discriminación nos abre una puerta importante, es un aspecto arbitrario, no se puede solucionar bajo condiciones de necesidad, no se está respetando la Ley de Presupuesto, porque se hizo una actualización parcial no para todos» y agregó: «podríamos hacer un per saltum que vaya directamente a la Corte».

«Al tener un presupuesto es garantía sobre créditos que podemos trabajar, pero al modificar las partidas es una prerrogativa del Gobierno Nacional para que pueda utilizar las partidas presupuestarias en otro tema» destacó.

Si presentarán el pedido en la Justica en conjunto con otras universidades, Omar Larroza, indicó: «eso se charló en el Comité Ejecutivo, lo vamos a trabajar todas las universidades, pero lo vamos a presentar de manera individual, lo vamos a tener en estudio hasta que haya definiciones».

Y remarcó: «es un hecho lesivo y provocador no nos podemos quedar de brazos cruzados ante esta actitud de Nación».

En ese mismo sentido, si incluirán a la UBA en las conversaciones, el rector de la UNNE, dijo: «La UBA tiene que dar por si mismo, ellos responden, nosotros vamos a trabajar dentro del sistema y seguramente vamos a buscar consolidar el interés común de las universidades»; y enfatizó: «vamos a seguir sosteniendo y fortaleciendo del sistema universitario esté o no la UBA».

«Es muy parcializado el interés de la UBA, estamos trabajando para igualar las oportunidades, nos da mucha bronca este tipo de actitudes, no lo esperábamos, pero nos da fuerzas para mirar el vaso medio lleno» resaltó.

Por último, Larroza, advirtió: «el mes que viene nos estaríamos quedando sin gastos de funcionamiento, podemos seguir sosteniendo algunas otras actividades, pero con lo que estamos recibiendo por gastos de funcionamiento, estamos pagando el 50% de la factura de luz»; y cerró: «estaríamos destinando el 100% para el pago de facturas de servicios».

COMPARTIR