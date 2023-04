La historia real y estremecedora del padre Gabriele Amorth, el verdadero «exorcista del Papa»

Fallecido en 2016 a los 91 años, Amorth afirmaba haber desterrado al diablo 60.000 veces, fue un crítico abierto de, entre otras cosas, la saga de Harry Potter y el yoga, y declaró que Hitler y Stalin habían sido poseídos por el diablo. Además dijo que la clásica película «El exorcista«, dirigida por William Friedkin y protagonizada por la adolescente Linda Blair como una niña poseída que da vueltas en la cabeza, era «sustancialmente» precisa.

Refiriéndose a su trabajo, el padre Amorth dijo una década antes de morir: «Algunos pacientes tienen que estar atados a una cama. Ellos escupen y vomitan. Al principio, el demonio intentará desmoralizar al exorcista, luego intentará aterrorizarlo. Pero no estoy asustado. Tengo fe. Me río del demonio y le digo: ‘Tengo a la Virgen de mi lado. Me llamo Gabriel. ¡Ve a luchar contra el Arcángel si quieres!’ ‘Eso usualmente los calla».

Amorth definió el exorcismo como «una forma de caridad que beneficia a las personas que sufren. Sin duda, es un acto de benevolencia tanto corporal como espiritual». Hasta su muerte, el exorcista del Papa dijo que había que estar siempre alerta: «El diablo siempre se esconde y lo que quiere por encima de todo es que no creamos que existe».

«¿Sabes por qué el diablo huye cuando me ve? Porque soy más feo que él»