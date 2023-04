Neuquén: Patricia Bullrich celebró la victoria en Neuquén pero una diputada del PRO la cruzó

Tras la histórica victoria de Rolando Figueroa en las elecciones para gobernador de Neuquén, una diputada provincial cruzó a Patricia Bullrich por considerar que no apoyó al PRO en los sufragios patagónicos. La precandidata a presidenta había felicitado por redes sociales al flamante mandatario.

Este domingo 17 de abril se puso en jaque la hegemonía de 60 años del Movimiento Popular Neuquino (MPN), espacio que gobernó desde 1962 (con interrupciones en los gobiernos de facto). Para lograrlo, se originó una alianza entre Figueroa y los partidos PRO, Desarrollo Ciudadano, Avanzar Neuquén, Arriba Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino, Frente Grande, Partido Socialista y el Frente Social por la Dignidad.

El triunfador, paradójicamente, fue parte del MPN pero luego se escindió por diferencias con el actual gobernador Omar Gutiérrez (de quien había sido vicegobernador). Sin embargo, Figueroa se terminó imponiendo al oficialista Marcos Koopmann, vicegobernador actual de Neuquén.

Como pasó con las elecciones celebradas en La Pampa y el municipio cordobés de La Falda donde se impusieron fuerzas cercanas a Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich se hizo eco del triunfo en redes sociales. “¡Felicitaciones a Pro de Neuquén por acompañar la lista de Rolo Figueroa, nuevo gobernador de la provincia, y a todos aquellos que resultaron electos por nuestro partido!”, escribió la referente del PRO.

Sin embargo, la primera diputada provincial en la lista de Figueroa le respondió que su figura no ayudó a que el partido amarillo ganara. “Patricia, no apoyaste a Pro y tus referentes fueron funcionales a los que gobiernan Neuquén hace 60 años. Los hechos dicen más que las palabras”, le contestó. Al cierre de esta nota, Bullrich no había contestado las acusaciones.

Para azuzar la interna del PRO, Esteves sí le agradeció el apoyo al Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta. “Gracias Horacio! Sin tu acompañamiento esto no hubiera sido posible”, fue el mensaje que le dedicó la legisladora que renovó su banca.

También se mostró a favor del mensaje de la diputada María Eugenia Vidal, quien al igual que Bullrich felicitó al flamante gobernador en redes sociales. “Gracias por todo tu acompañamiento María Eugenia! Tu apoyo fue fundamental”, posteó.

Las críticas de Esteves al MPN luego del triunfo electoral

Esta mañana en diálogo radial con Antonio Fernández Llorente por AM990 la diputada provincial habló sobre el armado de siete fuerzas políticas que se abroqueló para disputarle la gobernación al MPN y dijo que “había un modelo de gestión que estaba completamente terminado y agotado”.

“El Gobernador anuncia récord de producción de barriles de petróleo y gas semana tras semana pero vemos que todos esos recursos de los que somos dueños no derraman en suelo neuquino y la gente se cansó”, criticó.

Y cerró: “La gente se cansó de más de 40 establecimientos escolares cerrados en la provincia, un sistema de salud completamente deteriorado y una provincia muy insegura. Somos la tercera con mayor tasa de homicidio cada 100 mil habitantes”.

