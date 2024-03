Falso: Javier Milei, en la apertura de sesiones 2024: “Hace 120 años la Argentina tenía uno de los 3 PBI per cápita más altos del mundo”

En la apertura de sesiones 2024, el presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), destacó en su discurso que la Argentina era “uno de los países más importantes del mundo. Un país que hace 120 años tenía uno de los 3 PBI per cápita más altos del mundo”.

Sin embargo, esto es falso. De acuerdo con los registros históricos publicados por la serie Maddison, en 1904 la Argentina se ubicaba en el puesto número 10 entre los 42 países con mayor PBI per cápita por la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Es decir que el dato difiere de la afirmación de Milei.

La posición del PBI de la Argentina en el mundo

Como se explica en esta nota, el Producto Bruto Interno (PBI) sirve para medir la riqueza de un país, mientras que el PBI per cápita mide la relación existente entre el nivel de renta de una economía dividido por su población.

Para poder analizar el PBI de la Argentina y su comparación con el resto de los países del mundo a comienzos del siglo XX se debe tomar la serie Maddison, la única que cuenta con datos comparables para períodos históricos extensos. La misma mide el PBI per cápita de cada país por la PPA (un índice que pondera los valores de bienes específicos en cada país para comparar el poder adquisitivo absoluto de las monedas).

Jorge Paz, doctor en Economía y Demografía e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), aseguró en esta nota que “esta base -creada por el economista Angus Maddison- está construida de manera profesional aunque es importante tener en cuenta que los datos de principios del siglo XX son arqueológicos, es decir, se fueron recolectando de las fuentes que había en ese momento disponible”.

Si se considera el índice Maddison, en 1904 -es decir, hace 120 años- la Argentina, ocupó el décimo lugar, con un PIB per cápita de US$ 5.086 y una población estimada de 5.455.000 habitantes. El primer lugar lo ocupó Estados Unidos, con un PBI per cápita (PPA) de US$ 8.664; seguido por el Reino Unido, con US$ 7.455; y Nueva Zelanda, con US$ 7.285.

Cabe aclarar que, desde 2020, el índice Maddison comenzó a usar una metodología diferente en comparación con la de 2018 por considerar que los “resultados históricos no son coherentes con las ideas actuales de los historiadores económicos”.

En el marco del debate presidencial de las elecciones del año pasado, el por entonces candidato presidencial dijo una frase similar, solo que en aquella ocasión afirmó que la Argentina “inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo”. Tal y como se puede ver en esta nota, si se considera el año 1900 con el mismo cálculo, es decir, PBI per cápita por Paridad de Poder Adquisitivo, en el mismo índice Maddison se observa que la Argentina se ubicó en el 13° lugar. Ese año, el ranking también fue liderado por Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda.

Por lo tanto, lo que dijo Milei es falso. Según datos históricos publicados por la serie Maddison, en 1904 la Argentina se ubicaba en el puesto 10 -no en el puesto 3- entre 42 países analizados si se tiene en cuenta el valor del PBI per cápita por Paridad de Poder Adquisitivo.

