Yesica Frías pescó infraganti a Exequiel Palacios: tomaba mate con la amante en el sillón de la casa matrimonial

La joven estaba en la Argentina para realizarse estudios médicos, pero decidió volver antes a Alemania, donde vivía con él, y sin avisar. Al abrir la puerta se encontró con una fuerte imagen.

La versión de Yanina Latorre sobre el momento en el que Yesica Frías descubrió la infidelidad de Exequiel Palacios.

De a poco se conocen los escabrosos detalles de la separación de Exequiel Palacios y Yesica Frías. Todo lo que ella había sugerido en sus historias de Instagram cuando dijo que la ruptura se produjo después de que él le desmotró “lo que realmente es”, ahora trascendió cómo fue que la esposa del mediocampista argentino del Bayer Leverkusen y de la Selección campeona del mundo descubrió que él le era infiel.

La versión del episodio fue relatada por Yanina Latorre, quien contó que Yesica Frías se encontraba en la Argentina para realizarse estudios médicos por un problema de salud que atraviesa, frente a lo cual toma significancia otra de las frases que ella dijo a sus seguidores: “Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”. Lo que ocurrió entonces fue que la mujer, acaso sospechando de algo, decidió regresar a Alemania antes de lo previsto y sin avisar.

Así descubió Yesi Frías que Exequiel Palacios le era infiel

Según Latorre, al llegar a la casa matrimonial en Alemania, Frías abrió la puerta y encontró a la amante de Exequiel Palacios tomando mate en un sillón del living la propiedad y con la perra de ambos sentada al lado, mientras el jugador surgido en River apareció en la sala cuando los gritos entre ambas ya eran insostenibles.

Yesi Frías: “Dejé todo por él”

Entonces, Yesica Frías se vio acorralada: quedarse en la Argentina para seguir con su vida y cerca de su familia y amigos o dejar todo por él y apostar por una vida juntos, y decidió esto último. “Cuando me dijo que se iba, me puse a llorar porque se me cruzaron muchas cosas en la cabeza. Tenía que renunciar a mi vida, a todo, por él”, contó en una entrevista que dio a Telefe.

Incluso estando en Alemania, Yesica y Exequiel vivieron una adaptación muy compleja y ella se la jugó por él. “Los primeros tres meses la pasé muy mal. Lloraba, me quería ir. Agarraba la valija, me iba, me quedaba, me iba, me quedaba. Me quería ir, no me sentía cómoda. Vinimos a un hotel, estuvimos tres meses en un hotel. El no jugaba. Tuvo una lesión en la espalda y no podía jugar”, recordó, y agregó: “Yo lloraba sola, no quería que él vea que yo estaba mal, lo tenía que apoyar”, dijo.

Exequiel Palacios y Yesica Frias atraviesan una escandalosa crisis.

Las condiciones que Yesica Frías le puso a Exequiel Palacios para seguirlo a Alemania

Cuando Palacios le propuso que ella se fuera con él a Alemania y ella se vio ante el dilema, le puso algunas condiciones a cambio: “Privacidad. Le pedí privacidad e independencia, nada más. Y que si yo dejaba mi vida para acompañarlo, que los dos tiremos para el mismo lado. Bueno, así fue y acá estamos”.

El casamiento “secreto” de Exequiel Palacios y Yesi Frías

Una vez en Alemania, por amor y necesidad la pareja de novios tomó la decisión de casarse y lo hizo en absoluto secreto durante un viaje fugaz a la Argentina. “Lo hicimos íntimo, no quisimos que sea público”, contó la mujer nacida en Tigre sobre la unión civil que consumaron el 15 de julio de 2021 en un registro de esa localidad del norte bonaerense.

Otra ruptura en la Scaloneta: Exequiel Palacios se separó de su novia y habría otra crisis en puerta

