Tras la visita de Milei: Pullaro estuvo una hora al teléfono con el gobernador de Corrientes

El mandatario santafesino negó diferencias con su par radical; trazó políticas en común por la Región Litoral. Santa Fe sostendrá el reclamo al gobierno central por unos $600 mil millones ante la Corte.

Estuvo una hora al teléfono con Gustavo Valdés pero niega que fuera por reproches tras su reunión a solas con Milei en Corrientes, sino para armar la Región Litoral. Dice que hablaría con Francos o Caputo, también con Milei como lo hizo dos veces antes de la ley de Bases. Reconoce que la acreencia más importante de Santa Fe ante el gobierno central es por unos $600 mil millones actualizados, por la deuda previsional del gobierno central.

Maximiliano Pullaro habló con El Litoral luego de haber recibido el aval francés para un crédito de 65 millones de Euros, y el respaldo explícito del ministro de Relaciones Exteriores galo, Stéphane Sejourné, a sus políticas de Estado y de armados en la diversidad partidaria.

– ¿Le molestó que Valdés estuviera a solas ayer con Milei en Corrientes?

– En lo más mínimo. Hoy charlé casi una hora con el gobernador Valdés a primera hora, casi una hora. Me contó el encuentro… Hablamos mucho de la Argentina que viene, de lo que tenemos que hacer.

– ¿En qué términos hablaron?

– Muy buenos. Soy muy amigo del gobernador Valdés y tenemos proyectos en común…

– Valdés recibió mil millones de pesos de ATN y Santa Fe nada.

– Está bien… los recibió no por lo que dicen de los carnavales, para la televisación, sino por lo que fue el feroz temporal que padeció. Nosotros también hicimos el pedido… eso a mí no me va a poner en un encono con un gobernador. Al contrario, tenemos que hacernos fuertes desde el interior. Con Valdés hablamos del proyecto que tenemos en Villa Ocampo, del desarrollo que estamos haciendo de infraestructura para poder llegar a los puertos y que ellos también tienen que terminar para poder usar las barcazas que complementan a los camiones y tener un tránsito permanente con la provincia de Corrientes.

– Habló de complementación con provincias litoraleñas.

– De hecho una de las charlas que tuvimos hoy fue para trabajar con sus reservas naturales, con todo el Jaaukanigás, que para nosotros es muy importante, y el cuidado del río Paraná.

– La ley de cabotaje es un decreto de Farrel que el primer peronismo hizo ley. La de embarque es incompatible con la navegación satelital. Hace falta legislación para aprovechar la navegación fluvial.

– Tenemos que estudiar en profundidad los cambios que tienen que venir en la Argentina. Pero fundamentalmente de qué manera defendemos a nuestro interior productivo y de qué manera llevamos adelante políticas de mediano y largo plazo. Hoy tenemos que coordinar con Corrientes, con Entre Ríos, con Chaco… saber lo que queremos, también con Misiones y Formosa, para conformar la Región del Litoral y defenderla.

– Su discurso en la embajada francesa no fue a los solos efectos de la biodiversidad y el cambio climático.

– Tenemos que constituir nuevamente lo que es la Región de El Litoral. Primero porque tiene historia, desde la fundación del país cuando trabajamos juntos con Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, en ese momento se extendían nuestros territorios y se entendían nuestros líderes con el Brigadier López, con Pancho Ramírez, con Pedro Ferré, que tuvieron una mirada común en un momento importante de nuestra historia. Pero también para defendernos y protegernos, para potenciarnos. La Región Litoral tiene mucho para dar en biodiversidad como en temas culturales, en el cuidado del río, en la potencia productiva. Nos tenemos que apoyar, entender que la única manera que vamos a salir adelante es si nos regionalizamos y logramos acuerdos de cooperación.

– ¿Cómo se compatibiliza esto con la Región Centro?

– El mes que viene voy a presidir la Región Centro. Para mí va a ser un honor y le voy a poner mucho esfuerzo, mucha voluntad a ese desafío que tenemos con Córdoba y Entre Ríos. Vamos a trabajar con las provincias.

– Los gobernadores… ¿ya no dialogan con Luis Caputo o Guillermo Francos? ¿Lo harán sólo con Milei?

– Yo dialogo con todos los que quieran establecer un diálogo constructivo con la provincia de Santa Fe. Con Caputo hablé la semana que pasó por el tema del transporte; con Francos hablé por el mismo tema y tengo una mirada diferente pero respeto la suya. Con el presidente no he tenido la oportunidad. Ya tendremos la oportunidad de dialogar como lo hice previo a la ley de Bases en dos oportunidades.

– Cuando uno mira los números, el tema del transporte es insignificante al lado de la magnitud del incumplimiento nacional respecto al déficit de la Caja, que debe cubrir en parte el gobierno central.

– Comparto. Tenemos un déficit de cerca de 15 mil millones de pesos mensuales en materia previsional. Y tenemos un reclamo a la Nación de $400 mil millones, que ya estimamos son alrededor e $600 mil millones. Imagínese si pudiésemos tener esos recursos que Nación le debe a Santas Fe.

– Milei no le va a mandar nada de eso a la provincia…

– …siempre y cuando la Corte no vuelva a fallar y le ordene al gobierno nacional que pague.

– Van a pasar otros 15 años como sucedió con los recortes ilegales de Néstor y Cristina a la coparticipación que corresponde a la provincia.

– De Néstor y de Cristina, sí. Nosotros vamos a reclamar siempre y a defender los intereses de la provincia de Santa Fe. La prioridad nuestra es que la provincia de Santa Fe pueda crecer y que nadie más le meta nunca más la mano el el bolsillo a los santafesinos.

Ignacio Hintermeister

Con información de El Litoral de Santa Fe

