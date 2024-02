Gustavo Valdés se metió en la interna de la UCR: «Me importa tres carajos lo que piense Lousteau»

El gobernador de Corrientes se refirió a la «desconfianza» manifestada en sectores radicales cercanos a Martín Lousteau sobre su ubicación en la conferencia de Javier Milei en el Club de la Libertad este lunes. «Me importa tres carajos lo que piense Lousteau, no me interesa. Yo represento a los correntinos no al centralismo porteño», aseveró.

La primera visita de Javier Milei como presidente a una provincia fue a Corrientes, para participar del décimo aniversario del Club de la Libertad, una usina del pensamiento libertario en un distrito con tradición en esas ideas. Allí, fue recibido por el gobernador radical Gustavo Valdés, hecho que era una incógnita debido al momento de máxima tensión que Milei mantiene con los mandatarios.

«Cuando viene un presidente lo voy a atender, sea o no de mi signo político y genere desconfianza a cualquiera», expuso y dijo que las desconfianzas de ese sector, responde a «sus intereses».

«No me encuentro como se suben a todos los partidos políticos que permanentemente pertenecen a un gobierno y después saltan a otro», manifestó. «Lousteau era ministro de Economía de Cristina Kirchner, a mí no me va a marcar la cancha dentro del radicalismo. Si hay desconfianza la pueden tener sobre Lousteau, yo hace 40 años soy radical», dijo en declaraciones radiales.

Valdés logró su foto con Milei y en la UCR hubo réplica: se corta solo

