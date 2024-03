Tiene 18 años, es la única mujer que estudia para ser pilota de avión y gasta todo su sueldo para pagarlo

Brisa de Olivera estudia para completar las 1000 horas necesarias para ser piloto de aerolínea. Actualmente, tiene 46 y cada una hora tiene un valor de alrededor de $140.000. “Sueño con trabajar en la NASA”, dijo a TN

Cuando su abuelo la llevaba a Aeroparque a ver los aviones, Brisa de Olivera soñaba despierta. Se sentaban a pocos metros de la pista y podían distinguir los modelos de las aeronaves. Ella, dentro de su plan perfecto, solo podía imaginar que los volaba.

Ambos se pasaban tardes enteras hablando sobre los aviones. Sin embargo, nunca tuvo la posibilidad de viajar como pasajera: “La primera vez que me subí a uno fue cuando lo manejé yo sola”, contó a TN.

La joven de 18 años, oriunda de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, es la única mujer del curso de pilotos de avión al que asiste con el propósito de alcanzar sus dos grandes anhelos: “Voy a ser pilota de una aerolínea y luego sueño con trabajar en la NASA”.

“Se siente medio raro ser la única chica. Actualmente, voy al secundario en la base aérea de Morón y somos muy poquitas. De ahí nos vamos a egresar como técnicas aeronáuticas. Pero en el curso de pilota, el cual hago en Flight Center, soy la única”, relató.

La adolescente es la única mujer en el curso de piloto de avión (Foto: Brisa de Olivera).

Para ingresar al curso es indispensable contar con el certificado médico aeronáutico, conocido en la industria como el CMA. “Es un estudio completo que si rebotás no te permite ingresar al curso”, destacó Brisa.

“Ahora estoy estudiando el curso de pilota de aviones privados y aparte estoy realizando otro que es de rampa. Además, como dije, finalizando el secundario para poder recibirme de técnica aeronáutica”, precisó la mayor de tres hermanas.

Brisa tiene 46 horas de vuelo y aún debe rendir el examen para ser piloto privado (Foto: Brisa de Olivera).

La complejidad de la carrera va de la mano con el factor económico, que es sin dudas el filtro más importante a superar para lograr ser piloto. “La duración del curso es de dos años. Y antes de esos dos años tenés que completar 40 horas de vuelo. Cada hora de vuelo cuesta, actualmente, cerca de $140.000″.

Brisa acumula 46 horas y está esperando rendir el examen para ser piloto privado. “Si antes de los dos años no completás las 40 horas, lo tenés que hacer de nuevo”, explicó. Para ser pilota de aerolínea necesita 1000 horas de vuelo.

Junto a su papá, quien la apoya desde muy chica para lograr su sueño (Foto: Brisa de Olivera).

Para solventar el curso, además de contar la ayuda de su mamá, Brisa trabaja en un local de McDonald’s, que costeó algunas de sus clases mediante el programa “Becamos tu pasión”. Además, aseguró que destina todo sueldo en comprar horas de vuelo. “Es un poco complicado repartir el tiempo para las dos cosas, pero trabajo a la mañana y después todo el día estudio, ya sea en el colegio o en los cursos que estoy haciendo”, indicó.

“El impulso que me llevó a seguir mi sueño fue mi familia, que siempre está apoyándome en todo”, remarcó Brisa, que advirtió: “Hubo un momento en el que yo quería abandonar la carrera de piloto porque tenía que hacer pérdidas, que es cortar el motor, que el avión caiga y luego recuperarlo. Me daba miedo y le decía a mi mamá que no quería hacerlo”.

Brisa trabaja en un local de comidas rápidas y destina su sueldo en comprar horas de vuelo (Foto: Brisa de Olivera).

“Mi mamá me dijo: ‘No Bri, hacelo porque es algo que de verdad te gusta, es solo eso, una etapa de miedo. Pude tomar impulso y, como en la vida, superarlo para poder alcanzar mi sueño”, completó Brisa.

