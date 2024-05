Un diputado al que le cambiaron el voto advierte: «Menem tiene que aclarar esta cuestión, es el máximo responsable»

El chaqueño Aldo Leiva dijo a LPO que podría hacer una «presentación» si no se aclara la escandalosa votación del impuesto al tabaco. Dijo que notó a los legisladores del PRO «muy nerviosos».

El peronista chaqueño Aldo Leiva fue uno de los diputados que se abstuvo en la votación del impuesto al tabaco y pese a eso le computaron un voto positivo, que terminó siendo clave para que se aprobara el proyecto.

Leiva anticipó a LPO que podría hacer una presentación contra la escandalosa votación si Martín Menem, el principal apuntado como presidente de la Cámara, no aclara la situación.

«Con mi compañera de bancada María Luisa Chomiak, que somos los del Chaco, habíamos decidido votar positivamente; en ese ínterin se produce el voto de Germán Martínez que a su vez estaba haciendo correr la voz que había que abstenerse, entonces nosotros a viva voz solicitamos la reconsideración de nuestro voto», explicó Leiva a este medio.

«El presidente (Menem) accede porque es una cuestión que es habitual, de hecho hay diputados que por ahí votan equivocadamente y después aclaran el sentido de su voto y ante esa instancia decidimos manifestar que nos absteníamos; de hecho el presidente dice claramente abstención, eso se ve en los vídeos», dijo Leiva.

«Yo siempre fui disciplinado con el bloque, jamás en contra de las directivas», explicó. «Me llamó poderosamente la atención el grado de nerviosismo que había en algunos diputados, fundamentalmente vinculados al PRO, porque habían perdido la votación, fue una situación que no se vivió en ninguna de las otras votaciones», dijo el chaqueño.

«Yo no los vi preocupados cuando se votaba para dejar sin efecto en la jubilaciones tal cual como estaban hasta ahora y en ninguno de los otros casos, muy por el contrario se veía mucha algarabía», dijo Leiva y puso el dedo en la llaga en la incomodidad del PRO. El bloque amarillo votó dividido por la guerra de lobbys de las tabacaleras.

«También no deja de ser cierto que a nivel mediático se habla mucho de los lobbies por parte de las empresas vinculadas a los cigarrillos y sería deshonesto no decir que por lo bajo se rumorea mucho que hay diputados que operan para determinados grupos, así que en lo personal primero voy a esperar que el presidente de la Cámara aclare esta cuestión, es el máximo responsable de esto ,después eventualmente en el ámbito del bloque esperaré directivas por parte de ellos», dijo Leiva.

«Finalmente si eso no ocurre, seguramente tendré la posibilidad de hacer algún tipo de presentación porque la verdad que yo no me siento presionado absolutamente por nadie, ni opero absolutamente para nadie más que por mis convicciones y en esa línea que por convicciones siempre acompañe lo que definió nuestro bloque», adelantó Leiva a LPO.

