«Si me quiere escuchar es tema de él»: la tajante frase de Javier Milei a Valdés antes de viajar a Corrientes

A partir de las 19, en la capital de Corrientes, Javier Milei brindará este lunes una conferencia de prensa en la Fundación Club de la Libertad, acompañado por quien él definió como el «prócer» del liberalismo en la Argentina, Alberto Benegas Lynch (h).

Será la primera visita del Presidente a una provincia desde que asumió el pasado 10 de diciembre y no tendrá que ver con una actividad protocolar sino con una visita a un espacio del que el mismo participó hace una década, cuando era un economista liberal que comenzaba a hacer apariciones en los medios de comunicación.

Lo curioso de la llegada de Milei a Corrientes es que todavía no está confirmado cómo interactuará con Gustavo Valdés, el gobernador provincial de la UCR, en el acto que encabezará el jefe de Estado. Se espera que Valdés asista, ya que recibió la invitación del club donde se organiza el evento, e incluso se especula con que también lo iría a recibir al aeropuerto, debido a que Milei viajaría en un avión especial a la provincia y no en un vuelo de línea.

Consultado por Clarín, el Presidente fue tajante en su declaración sobre la eventual presencia de Valdés. «Si me quiere escuchar es tema de él», declaró Milei, que también aclaró que será el único orador «en el apartado que participo». Así, el libertario volvió a marcar las diferencias que tiene con los jefes provinciales de toda la oposición, después de la caída en el Congreso de la denominada Ley Ómnibus.

La visita de Milei a Corrientes y la posibilidad de una foto con Valdés se dan en medio del malestar que existe en las provincias que gobierna Juntos por el Cambio con la Casa Rosada. A la espera de una reunión esta semana, los 10 gobernadores de la coalición opositora coinciden en que el diálogo con el Gobierno está terminado y que sólo puede activarse si el Presidente los recibe de manera privada.

Interna de gobernadores de Juntos

No obstante, Valdés no ha sido uno de los mandatarios cambiemitas más enérgicos a la hora de rechazar las decisiones nacionales. Acompañó los cuestionamientos a los puntos del DNU que más afectaban al Gobierno, pero faltó a más de un encuentro: no estuvo en el Zoom de gobernadores de la semana pasada. Tampoco había participado en otra cumbre virtual que se hizo el domingo 21 de enero ni en la del CFI, el 28 del mes pasado, en la que 15 provincias enviaron representantes a un encuentro con el ministro del Interior Guillermo Francos. Corrientes también lo hizo, pero Valdés se ausentó.

Eso no implica que Valdés, mayoritariamente, se haya expresado en sintonía con el resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio. «Jugó siempre en línea como todos», sostienen fuentes cercanas a las provincias del cambiemismo.

Es más: Corrientes, junto a Mendoza, son las provincias que fueron directo a la Corte Suprema de Justicia reclamando por los cambios en Ganancias y en el IVA que decidió el kirchnerismo en noviembre pasado y perjudicaron las arcas provinciales. Hoy, es un reclamo que le cae al gobierno de Milei.

Más allá de esas cuestiones particulares, hubo, en cambio, un dato que diferenció a Milei en relación a Valdés comparado con otras provincias. En tiempos de ajuste, Nación le envió a Corrientes $ 1.000 millones en ATN para la realización del carnaval provincial.

Otro gobernador que tal vez esté esta tarde en la sede del Club de la Libertad es Leandro Zdero, también gobernador radical de Chaco, que estuvo temprano en la sede de la Universidad del Nordeste junto a Valdés. Fue allí donde el correntino declaró que irá a la reunión con Milei. «Tenemos la invitación del Club de la Libertad, nosotros hemos participado varias veces, vamos a ver qué ideas pregonan y vamos a escuchar una disertación que me parece que es siempre interesante», reflexionó.

Si bien pertenece al radicalismo y tiene mandato vigente hasta 2025, Valdés sabe que los espacios liberales en la provincia fueron clave para las últimas performances electorales. El correntino se impuso en 2021 con casi el 70% de los votos, mientras que Milei ganó con el apoyo del radicalismo local el último balotaje, después de haber perdido las generales con Sergio Massa, que había sido el candidato más votado.

«Si Valdés no militaba la boleta de Milei, en Corrientes perdía el balotaje», aseguran fuentes locales que explican de esa manera que más allá de las diferencias ideológicas que puede haber, a nivel provincial la sociedad establecida entre ambos partidos fue exitosa. Como ejemplo de esa afinidad, el vicegobernador de Corrientes desde 2021 es Pedro Braillard Poccard, un dirigente de larga trayectoria, que fue senador nacional y acompañó a Valdés en la fórmula.

