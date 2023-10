Santa Teresita de Lisieux tuvo una herida mística

«Ella relató detalladamente el hecho, que suele llamarse el ataque del Serafín», testificó durante el proceso de beatificación de la hermana de Teresa, Paulina, es decir, la Madre Inés de Jesús, superiora religiosa de la futura santa

Santa Teresa del Niño Jesús. En las biografías de esta famosa monja carmelita francesa no ha aparecido hasta ahora información sobre la transverberación. Pero en los testimonios publicados de su proceso de beatificación se describe con gran detalle este extraordinario acontecimiento.

Proceso de beatificación de Teresa Martín

Según la legislación preconciliar, el proceso de beatificación de Teresa Martín constaba de varias partes.

Entre ellas están: el examen de los escritos de la candidata, el proceso ordinario de información sobre su fama de santidad, el proceso por la ausencia de culto público no autorizado a esta persona, y el proceso para probar sus virtudes heroicas.

El conjunto completo de documentos del proceso nunca se publicó.

Pero en 1973, con motivo del centenario del nacimiento de santa Teresa de Lisieux, el Teresianum de Roma decidió publicar, en francés, dos volúmenes de las Actas del proceso de beatificación y canonización de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz.

Testimonios de personas que la conocieron personalmente

En el primero de ellos -único y de valor incalculable- se encuentran certificados elaborados en base a los llamados cuestionarios de testigos.

Son testimonios del proceso informativo que tuvo lugar en Lisieux en 1910-1911, apenas 13 años después de la muerte de Teresa.

En ese momento fueron interrogados 48 testigos, entre ellos 26 personas que conocían personalmente a Teresa.

Hablaron de su fama de santidad, y de los milagros que comenzaron a ocurrir inmediatamente después de su muerte.

Entre las veintiséis personas que declararon como testigos de la vida de Teresa, estaban, por supuesto, sus propias hermanas.

De particular interés es el testimonio de la madre de Inés de Jesús, Paulina Martin, la segunda de los nueve hijos de los santos esposos Celia y Luis.

«Historia de un alma» y el testimonio de Paulina Martin

La Madre Inés era carmelita y varias veces sirvió como priora en el convento de Lisieux. A partir de 1923, tras el nombramiento papal, ejerció como priora vitalicia, hasta 1951.

En diciembre de 1894, ordenó a Teresa que escribiera los recuerdos de su infancia, y es a ella a a la que debemos la escritura de Historia de un alma.

Después de la muerte de Teresa, fue la Madre Inés quien decidió publicar las notas de inmediato.

Y fue gracias a ella que apareció la primera edición de Historia de un alma en el primer aniversario de la muerte de Teresa.

Durante el proceso de información testificó en dos ocasiones, en agosto y septiembre de 1910.

En ellas subrayó que Teresa la quería no sólo como a su propia hermana -aunque esto era, por supuesto, motivo de alegría y de orgullo- sino sobre todo como persona que amaba a Dios. «Le rezo mucho, no porque sea mi hermana, sino por su santidad», dijo.

Herida de amor: su hermana no la creyó

En uno de los testimonios, la Madre Inés relata una situación que tuvo lugar dos años antes de la muerte de santa Teresita:

«En 1895, cuando yo era priora, me habló de una gracia mística a la que llamó «la herida del amor». En aquel tiempo el buen Dios permitió, sin duda, probarla, ya que yo no le di importancia. Incluso di la impresión de que no lo creía, y confieso que sí. Reflexionando sobre lo que ella me había dicho después, me pregunté cómo pude haber dudado de su declaración incluso por un momento. Sin embargo, no le dije ni una palabra al respecto hasta mi última enfermedad».

«El ataque del serafín»

Dos años más tarde, poco antes de la muerte de su hermana, el caso la perseguía. Preguntó con valentía, y Teresa, con su típica ingenuidad, respondió a la Madre, que lo recuerda así:

«Entonces, en 1897, quise que me repitiera en la enfermería lo que me había dicho en 1895 sobre esta herida de amor.

Entonces me miró con una sonrisa tierna y me dijo: Madre mía, le dije esto a mi Madre ese mismo día y mi Madre apenas me escuchó.

Cuando le expresé mi pesar por esto, ella repitió: «Mi madre no me hizo daño, solo pensé que el buen Dios lo permitía para mi bien mayor«, admitió Teresa, tan simple como siempre.

Después de un tiempo, relató en detalle el evento que a menudo se llama ataque de los Serafines, en honor a san Juan de la Cruz, quien enseñó que un alma inflamada de amor a Dios es atacada internamente por los serafines.

La golpean con una punta de flecha o una lanza encendida por el fuego del amor.

Tal situación ocurre cuando el alma humana está completamente inmersa en el amor y por este amor es atraída a una unión íntima con Dios.

Teresita del Niño Jesús herida por una flecha de fuego

«Fue unos días después de haberme ofrecido al Amor Misericordioso«, le dijo la hermana Teresa a su madre superiora, Inés. Y antes de morir, santa Teresita confesó:

«Estaba empezando a hacer el vía crucis en el coro cuando de repente me sentí herida por una flecha de fuego tan llena de calor que pensé que iba a morir. No sé cómo expresar este ardor. No hay comparación para comprender la intensidad de esta llama del Cielo. Un segundo más y seguro que estaría muerta. Además, madre mía, los santos lo han sentido muchas veces. Lo leemos en sus biografías, mamá lo sabe bien. Lo sentí solo una vez en mi vida , y la sequedad volvió a mi corazón muy rápidamente. Se podría decir que pasé toda mi vida religiosa en esta aridez . Raramente tuve algún consuelo, ni nunca lo anhelé. Al contrario, estaba muy orgulloso de que el buen Dios no se preocupara por mí. Las gracias sobrenaturales nunca me han atraído, preferí repetirle al buen Dios: no es mi deseo verte aquí en la tierra«.

