San Lorenzo y Newell’s Old Boys empataron en Rosario

Newell’s Old Boys de Rosario San Lorenzo en el estadio ‘Coloso’ Marcelo Bielsa, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional . Francisco González y Gustavo Velázquez convirtieron los goles de la Lepra; Adam Bareiro por duplicado anotó para el Ciclón.

Empate que no contenta a ninguno. A Newell’s, por la localía, por la necesidad de cortar una racha de tres derrotas seguidas luego de ganar los primeros cuatro, y porque fue el que lo buscó hasta el final, cuando a ambos se les agotó la nafta. Y a San Lorenzo porque amaga a recomponerse pero no termina de lograrlo, y porque logró dar vuelta una historia complicada, pero no pudo sostener el resultado.

Un primer tiempo de bajo ritmo pero con cuatro goles. El local pegó primero con una buena acción de Armando Méndez por derecha y un buen centro para un gran cabezazo de ‘Panchito’ González. Pero en una ráfaga, San Lorenzo sacó dos piñas tras estar en la lona y se puso nuevamente de pie en el ring.

En primera instancia, Leguizamón tiró un buscapié desde la izquierda que fue conectado a la red por Adam Bareiro, quien le ganó el duelo individual al joven Ian Glavinovich.

Y minutos después, una magnífica acción colectiva de San Lorenzo, pocas veces vista a lo largo del ciclo Insúa, que terminó con un buen pase cruzado de Ferreira para la escalada de Giay, quien centró para Bareiro, y el paraguayo firmó su doblete con un testazo cruzado. Pero en la última, Altamirano salió mal a cortar un centro desde un tiro libre frontal y Velázquez aprovechó para empardar.

El segundo tiempo fue más desordenado, porque los cuervos entregaron la posesión pero sintiéndose más cómodos en un escenario en el que Newell’s tenía la responsabilidad pero no ideas, y el potencial, el qué podría hacer San Lorenzo con espacios, era lo que regía en el ambiente. Pero el cansancio rompió el juego en mitad de cancha y terminaron yendo y viniendo, siendo la Lepra el de mayor insistencia, pero sin éxito.

Con el empate, Newell’s suma 13 puntos y está sexto, mientras que San Lorenzo tiene 8 unidades y se ubica noveno. En la próxima fecha, la Lepra volverá a ser local de Tigre, el miércoles; y el Ciclón recibirá a Godoy Cruz, con fecha a definir.

