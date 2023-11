Récord: las exportaciones de Brasil superaron los US$ 300.000 millones

Según las previsiones oficiales, el país se encamina a un superávit comercial que excede con holgura las estimaciones previas.

Las exportaciones de Brasil, el mayor socio del Mercosur y una de las principales economías del mundo con un Producto Interno Bruto (PIB) de unos US$ 537.300 millones, superaron en la tercera semana de noviembre la marca histórica de los US$ 300.000 millones, según la información difundida por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios.

Los datos oficiales indican que las exportaciones acumularon un total de US$ 300.014 millones, dinámica que se explica por los mayores volúmenes vendidos al exterior, que compensaron con creces la baja de los precios internacionales de las materias primas que el país exporta, como cereales, carnes y petróleo.

La información oficial agrega que hasta la fecha de corte, las importaciones se situaban en US$ 213.502 millones, lo que arroja un superávit de la balanza comercial de US$ 86.512 millones, por encima del récord de 2022, cuando las exportaciones superaron a las importaciones en US$ 61.525 millones.

Con estos resultados, y pese a la devaluación de los precios de las materias primas, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anticipó un saldo positivo récord de US$ 93.000 millones durante este año, proyección que supera la estimación de julio último, que situaba la cifra en US$ 84.700 millones.

Según los analistas locales, la economía del país crecerá un 2,56% este año, por encima de la estimación anterior del 2,31%, y volvería a expandirse en 2024, en este caso un 1,3%, consolidando así un sólido desempeño que ha fortalecido la popularidad de Lula da Silva, tanto entre sus partidarios como entre sus críticos.

Según la encuestadora Quaest, el líder del Partido de los Trabajadores, que hizo campaña prometiendo recuperar la prosperidad económica, alcanzó en octubre un índice de aprobación del 60%, 9 puntos porcentuales más que en abril.

