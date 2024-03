Racing se trajó tres puntos valiosos de Santiago del Estero

Adrián Martínez, en tres oportunidades, le dio la victoria a la Academia que, salvo en pocos lapsos del encuentro, fue superior al elenco anfitrión, que descontó a través de Oscar Garrido.

Con esta victoria, Racing quedó a tan solo una unidad de Boca Juniors, aunque deberá esperar a ver qué pasa mañana en Junín con Newell’s. Le queda enfrentar a Lanús de local y a Belgrano en Córdoba. Y si gana ambos encuentros tendrá muy buenas chances de meterse entre los cuatro mejores de su grupo.

A Central Córdoba, que en el cierre estuvo cerca del empate, no le queda más que reforzarse para la segunda parte del año que será durísima. Sólo sumó dos victorias esta temporada y si bien por el momento no se lo ve complicado en la lucha por la permanencia, no le vendrá mal sumar en las dos jornadas que restan para finalizar la fase regular.

Corrían 24 minutos cuando Racing tomó ventajas con un contragolpe perfecto, gestado por un espectacular pase de Agustín Almendra a Adrián Martínez que el delantero tomó y definió como bien sabe hacerlo tras sacarse de encima al arquero Luis Ingolotti.

Y la verdad es que la visita debió liquidar el partido en esa etapa en la que fue muy superior, con un buen trabajo de sus futbolistas, principalmente Almendra y Facundo Mura, quien pegó un tiro en el travesaño. Dispuso de varias chances más, como un cabezazo de Maximiliano Salas que se fue apenas alto.

Central Córdoba tuvo su momento y llegó a festejar el empate con un disparo furibundo de Walter Montoya, pero el balón, en su camino al arco, pegó en la mano de Dardo Miloc y el VAR anuló la conquista.

Esa tranquilidad que no había alcanzado en el primer tiempo, Racing la obtuvo a los 8 minutos del complemento cuando tras una buena acción colectiva, Mura dejó solo a Martínez y Maravilla no tuvo problemas para estampar el 2-0.

La recuperación del elenco santiagueño no se hizo esperar. Achicó diferencias con un cabezazo de Garrido a los 18 e hizo que el encuentro sea entretenido de ahí hasta el cierre. Tuvo varias chances para nivelar las cosas, pero Racing, resistió, lo remató en tiempo adicionado con un nuevo gol de Maravilla y se llevó para Avellaneda tres puntos de oro.

Importante victoria de la Academia que quedó a un punto de Boca Juniors (puede quedar más lejos de Newell’s si mañana gana en Junín) y sigue soñando con meterse en los cuartos de final. Para ello tendrá que lidiar con Lanús y Belgrano en las dos fechas que restan, pero antes debutará en la Copa Sudamericana.

La cita será el próximo jueves en Paraguay frente a Sportivo Luqueño.