Otro funcionario afuera: Milei echó por Boletín Oficial al superintendente de Salud y nombró en su lugar a un exdirectivo de OSDE

El Gobierno dispuso en las últimas horas los ceses del superintendente de Servicios de Salud (SSSalud), Enrique Rodríguez Chiantore, y el exgerente Nicolás Striglio, a quienes había nombrado hace poco más de un mes atrás a través de los decretos 44/2023 del 14 de diciembre y 93/23 del 19 de diciembre, y para conducir desde ahora el ente regulador de las obras sociales y las prepagas, fueron nombrados Gabriel Oriolo y Claudio Stivelman, respectivamente, como superintendente y gerente general del organismo.

En los considerandos del decreto 83/2024, publicado en el Boletín Oficial. no se especifica el motivo del desplazamiento de las autoridades, y se señala únicamente que «resulta necesario disponer el cese» de ambos.

En el caso de Chiantore, es un abogado especializado en derecho administrativo que estuvo vinculado con las gestiones de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, siendo director general de Legal y Técnica entre 2008 y 2012, y en Nación, despeñándose como jefe de Gabinete del Ministerio de Salud entre 2015 y 2018.

Chiantore había sido presentado como «referente sanitario de Juntos por el Cambio» en la campaña presidencial de Patricia Bullrich del año pasado.

Al respecto, el funcionario saliente dio en declaraciones a radio Mitre su visión de la desvinculación a poco más de 30 días de asumir: «Yo pertenezco al PRO y entiendo que quisieron homogeneizar la cuestión con todas personas allegadas al equipo de Gabinete, no me parece mal, pero si está mal los modos», se quejó, y argumentó: «Hablé a la tarde con Patricia Bullrich, lo dejo en el terreno de lo personal, pero la medida ya estaba tomada, ella también se enteró por el boletín oficial», reveló.

Asimismo, Chiantore aclaró que no tiene «ningún vínculo con la CGT» y explicó que quien «se hizo cargo de los cambios fue Mario Lugones, designó a dos personas que son del equipo de él. Si había algún objetivo que no se estaba cumpliendo nadie me lo dijo ni me lo insinuó», concluyó el exfuncionario.

Antes, en radio Rivadavia, Chiantore denunció: “Abrí el Boletín Oficial y me enteré de que me habían echado. Recibí un mensaje de Lugones (por el asesor del jefe de gabinete Nicolás Posse) que me dijo ‘hicimos cambios’. Estoy indignado, estas no son las formas, es bestial”.

El reemplazante de Enrique Rodríguez Chiantore es Gabriel Oriolo, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires y tiene experiencia en el sector previsional y de seguros, además de haber realizado diversos cursos de posgrado en admiración de empresas en la Universidad de Belgrano, Escuela Argentina de Negocios, Esade, IAE Business School, UCA y Universidad de San Andrés.

Desde 1994, Oriolo se desempeñaba en OSDE, prepaga que ahora deberá regular como superintendente.

Allí inicialmente fue analista de procesos y jefe de atención al público en la ex AFJP Arauca Bit y en Binaria Seguros, para luego ser jefe de Mejora de Procesos, gerente de Operaciones de Interturis, subgerente de la Gerencia Médica de Prestaciones, gerente de Arquitectura y Obras, y, desde julio de 2018 hasta noviembre del año pasado, director de Procesos y Sistemas.

El médico Claudio Stivelman, nuevo gerente general de la superintendencia, posee una amplia experiencia en la gestión de entidades del sistema de salud, tanto financiadoras como prestadoras.

Además de despeñarse como consultor independiente en gestión de servicios de salud, fue director de Prestaciones Médicas en Modium Salud entre 2021 y 2023.

Anteriormente, ocupó ese mismo cargo en la Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles (Ospedyc) y en la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).

El Gobierno nacional designó a Guillermo Plate como nuevo superintendente de Seguros, a través del decreto 82/2024, publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial.

Plate, a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Además, posee una Maestría de Derecho Internacional en la Escuela de Leyes de la Duke University de Estados Unidos, y el título de Magíster en Derecho Empresario de la Universidad Austral.

En el ámbito privado posee 20 años de experiencia en estudios jurídicos y empresas especializándose en temas de derecho corporativo, siendo gerente fiduciario en el Royal Bank of Canada en el exterior, y, en el ámbito doméstico, asesor en el directorio del Banco Provincia y vicepresidente de Provincia ART.

Además, se especializa en el asesoramiento en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El nuevo funcionario ya se había desempeñado como vicesuperintedente de Seguros entre 2017 y 2019, durante la administración del expresidente Mauricio Macri, respondiendo al superintendente Juan Pazo, ahora nombrado como secretario de Industria y Desarrollo Productivo.

Plate, quién ya se hizo cargo de la Superintendencia en los días posteriores a la asunción del nuevo Gobierno, reemplaza a Mirta Guida, que había renunciado al cargo en la transición presidencial.

