Realizó su descargo la cantante correntina de Agapornis tras las duras críticas por su voz: “Cantás horrible”

Juliana se presentó junto con el grupo en el programa de Mirtha Legrand y los haters no tardaron en aparecer, por lo que la joven decidió dar su punto de vista.

Desde que Agapornis irrumpió en la escena musical de La Plata en 2010, su sonido distintivo marcó un antes y un después en la música urbana argentina. Venerado por su papel pionero en la promoción de la cumbia pop, covers como “Persiana Americana”, originalmente de Soda Stereo, y “Si te vas”, de Shakira, entre otros éxitos, consolidaron al grupo como un referente de ese estilo.

La primera voz femenina, Belén María Condomí Alcorta, dejó el grupo en 2013, seguida por Melina Lezcano, quien partió en 2022, y Aldana Masset, que abandonó la agrupación a mediados de 2023. Así, a finales de ese año, se conoció que la nueva voz de la agrupación es Juliana Gallipoliti, quien se destacara desde su primera incursión en la pantalla chica al llegar hasta la instancia final de La Voz Argentina, en 2018 y posteriormente comenzar su carrera como solista.

Así, en los últimos días, Juliana junto con el resto del grupo se presentaron en el programa de Mirtha Legrand y más allá de la buena recepción que tuvieron en una parte de la audiencia, la cantante prefirió centrarse en los comentarios negativos, y a través de un video publicado en sus redes sociales, hacer una reflexión sobre el tema.

“Bueno, ayer estuve en lo de Mirtha y recibí mucho hate”, comenzó el relato de la joven, quien de fondo dejó las imágenes de lo vivido en el estudio de la diva. Según destacó Juliana, que ya tiene experiencia en lo que respecta a enfrentar las cámaras tras su paso por el reality de canto, aclaró que “la verdad que yo no suelo darle mucha pelota al hate, pero quería hablar un poco desde mi lugar como persona que se expone y es propensa a recibirlo”.

Según explicó en el video de TikTok, al finalizar la transmisión del programa se tomó un tiempo para revisar las redes sociales y leer cuáles eran las devoluciones que recibía tras su actuación, las opiniones del público en general: “Me llevé una sorpresa porque la verdad es que no me esperaba que hubiera tanto hate”, se mostró sorprendida, al destacar que “había comentarios de que mi voz era horrible, de que desafinaba, de que querían que vuelva Mel Lezcano y un montón de cosas”.

Fue entonces que reveló que “no les voy a mentir, la verdad es que sí me puse un poco mal porque obviamente es re feo leer un montón de cosas que de repente no les gusta de vos”, aunque luego de ese primer instante, llegaría el tiempo de la reflexión. “Después en casa, tranquila, me puse a mirar estos comentarios, si podía sacar algo positivo, algo bueno para mejorar, para ser mejor la próxima vez, y me di cuenta que no pude sacar nada”, afirmó.

Según su interpretación, ninguno de los comentarios que recibió con críticas a su performance llegaban desde el lugar de la construcción: “Algunos comentarios, muchos, eran ‘cantás mal’, ‘cantás horrible’… y bueno, si no te gusta cómo canto, podés no escucharlo y listo, pasarlo y no comentarlo”, para luego llegar a la conclusión de que “siento que estos haters, que le llamamos, son gente que no se anima y necesita criticar porque no está haciendo nada. “El que hace, no critica. Está haciendo, no tiene tiempo para criticar”.

Para cerrar su idea plasmada en el video que subió a su cuenta de TikTok, donde cuenta con casi 50.000 seguidores, Juliana expresó: “Para mí, el mayor consejo y el más importante es ´si querés hacer algo, hacelo, porque te van a criticar igual´. Y si sos hater y seguís criticando y sos de esas personas que entrás y comentás, yo te diría ‘animate’, y te vas a dar cuenta que vas a dejar de criticar porque vas a estar haciendo, y eso es más importante”.

Juliana es una artista correntina que, a pesar de su corta edad, 24 años, llegó a posicionarse junto a los grandes: deslumbró en la final de La Voz Argentina, impactó en Canta Conmigo Ahora y participó de un show junto a Tini Stoessel.

Justamente, formó parte del equipo de la Triple T en La Voz Argentina en 2018, a quien conquistó con su versión de “If I ain’t got you”, de Alicia Keys. Tini fue la primera que pulsó el botón y la joven, oriunda de Corrientes capital, no dudó en elegir formar parte de ese equipo, que la llevaría a la final.

