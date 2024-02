Nuevo round: Milei, sobre la invitación de Lali a que vaya a un show suyo: “Yo soy una persona ocupada”

“Lali te invitó a su show, ¿vas a ir?”, le preguntó el periodista Jonatan Viale al presidente Javier Milei en una entrevista que se transmitió esta noche en el canal Todo Noticias. “Yo soy una persona ocupada”, respondió, displicente, el jefe de Estado.

Fue un nuevo round de la pelea que mantiene con la estrella de la música pop argentina, quien después de que en otra entrevista la tratara de “Lali Depósito” y la acusara de recibir fondos del Estado para realizar espectáculos, lo invitó por carta a que vea uno de sus shows, en un mensaje de acercamiento del que el mandatario no parece haber acusado recibo.

Milei señaló que la importancia del cruce con Lali fue que, a su criterio, logró exponer “el aparato propagandístico de los políticos y cómo actúan”. “Fue, digamos, circunstancial. Podría haber sido esta chica (Lali) como podría haber sido cualquier otra persona. O sea, cualquier persona con determinadas características que me hubiera permitido visibilizar el curro de la política con los artistas, el curro de los políticos con los medios de comunicación, el curro de los políticos con la educación, todo es bienvenido”, dijo.

El presidente de la Nación, en este sentido, cuestionó a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora (Hacemos por Córdoba), y Ricardo Quintela (PJ). Del primero dijo: “Se queja porque le quito los subsidios a Transporte por $20.000 millones, pero sucede que él gasta $28.000 millones en pauta oficial para que los periodistas hablen bien de él, o vende eso”.

Sobre el riojano, dijo: “Quintela no tenía para pagarle a la Policía y paga en estos conciertos un montón de plata, y encima el artista está siendo financiado por el Estado. Hay que recordar que el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos, que se llaman impuestos, o sea que te lo sacan a punta de pistola, es un robo, los impuestos son un robo. Entonces, a vos te están robando tu dinero porque te lo sacan por la fuerza, nadie paga voluntariamente los impuestos, y te dicen que te van a dar determinada prestación de bienes, no te la dan, pero agarran y gastan pagándole a artistas remuneraciones que no son las que perciben a mercado, con lo cual ahí habría que estudiar qué pasa, y esos artistas después van y critican a otras expresiones de otros partidos y defienden al que le puso la plata”.

Después de rehusarse a responder si iría a ver a Lali, Milei fue consultado sobre su participación en los show de Fátima Florez en Mar del Plata, tras lo cual respondió: “Convengamos que la señora Fátima Florez es mi novia, ¿no?”.

JJD

