La contundente respuesta de Lali Espósito al presidente Javier Milei

con un video de presentación y luego una extensa nota, donde deja muy mal parado al Presidente.

En su carta al presidente de la Nación, Lali Espósito le cuenta su trayectoria, la felicidad que tuvo de chica ayudando a sus padres. La cantante no lo menciona, pero todos saben que los padres a Milei de chico lo golpeaban y su papá lo trataba de inútil, incluso al regalarle el departamento donde vivía el mandatario.

Luego Lali hace algunos señalamientos más sobre su carrera y sobre el final llegan lo más duro, con mucha altura, la que no tuvieron los ataques misóginos de Milei a ella.

«Respeto aunque no comparto que su plan de la espalda o no priorice la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinta y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento», sentenció.

Sobre el final de la nota, Lali Espósito invita a Milei a uno de sus espectáculos: «le aseguro que la pasará muy bien».