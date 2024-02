Nueva trenza del presidente libertario: Milei trató a Torres de «degenerado fiscal» y el gobernador arremetió: «Que me manden preso»

El Gobierno afirmó que el gobernador de Chubut impulsó una «amenaza de carácter chavista» por la protesta ante la retención de fondos. El mandatario del PRO mantuvo su postura de cortar el petróleo y el gas y afirmó que se va a hacer «cargo de las consecuencias».

Escala el conflicto entre el Gobierno nacional y la provincia de Chubut. El presidente Javier Milei afirmó que Ignacio Torres es un «degenerado fiscal» al compartir un comunicado oficial en el que acusan al gobernador de no entender que «no hay plata», en referencia a su anuncio de cortar el petróleo y el gas por los fondos de Coparticipación Federal mensual y el mandatario respondió que se va «a hacer cargo de las consecuencias».

A través de la cuenta Oficina del Presidente, el Gobierno acusó a Torres de avanzar en una «amenaza de carácter chavista» y le advirtió que se «haga cargo de las consecuencias ante la justicia». También apuntó contra los gobernadores que apoyaron al mandatario del PRO.

Torres era entrevistado por La Nación Más cuando la Oficina del Presidente emitió el comunicado. «A mi me eligieron para defender a los chubutenses y lo voy a hacer. Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales, que me denuncien, que me manden Gendarmería, que me manden preso. No me interesa», lanzó.

Minutos después, el Presidente citó el comunicado de su órgano de comunicación «desenmascarando la mentira de los degenerados fiscales». Mientras se le mostraban en La Nación Más, el Gobernador lamentó los twits de Milei. «Es infantil, inmaduro, es agresivo, violento. La Argentina necesita un diálogo con firmeza pero con respeto», protestó.

Sobre el anuncio de cortar el gas y el petroleo, Torres afirmó que «es una decisión tomada y es algo que se lo manifestamos al Gobierno, a YPF y las operadores». Sobre la deuda que el Gobierno afirma que le está descontando, el chubutense afirmó que es una «acción política» aplicada como represalia por el derrumbe de la Ley Ómnibus. «Desde el punto de vista técnico, no corresponde que nos descuenten la deuda de la coparticipación» afirmó.

Sobre las consecuencias de un eventual corte en la provisión de combustible, Torres dijo que “no es cierto que la incertidumbre para el empresariado la genera esta situación de tensión» y que «la incertidumbre para el empresariado, y puedo asegurar que lo hable con los mas importantes del sector petrolero, la genera un Gobierno que dinamita cualquier posibilidad de diálogo con cualquier gobernador, diputado o con cualquier persona que se atreva a decir que no está de acuerdo con algo”.

“¿Por qué por un capricho los chubutenses se tienen que quedar sin educación salud seguridad?”, se preguntó el Jefe provincial, que protestó que le están «reteniendo 9000 millones de pesos por día». En ese contexto, explicó que al Gobierno nacional le plantearon «un esquema de compensación de deudas, con obras nacionales que estamos haciendo» para pagar la deuda de la gestión provincial anterior, que «está atada a la inflación»

Según sostuvo, «el objetivo del Gobierno es matar a una provincia para ejemplificar» y acotó: «Por primera vez en diez años en Chubut acordamos para que empiecen las clases. Arreglamos las escuelas en tiempo récord. Pudimos presentar una ley de profesionalidad docente. Tengo una generación de chicos analfabetos”.

