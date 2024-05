Conflicto con Paraguay: nación dijo que no intervendrá por el pedido de Valdés

El Jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, planteó que no está previsto renegociar con Paraguay el límite internacional, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja en un texto mejorado de un «Protocolo de buena vecindad y ejercicio de poder de policía en los enclaves insulares del río Paraná» que se había presentado en 2018.

El funcionario nacional fue consultado sobre el tema en su visita al Senado Nacional, la primera desde la asunción del nuevo gobierno.

Específicamente en una de las preguntas se le interrogó respecto a la problemática entre Argentina y Paraguay por la isla Apipé, tras un reciente incidente con participación de las fuerzas armadas paraguayas que fuera denunciado por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y que luego se aclararía que fue una intervención conjunta de las prefecturas de ambos países contra pescadores en situación irregular.

Pese a ello, el episodio motivó nuevos reclamos para solucionar los conflictos jurisdiccionales que allí se suceden.

Al respecto, tras detallar el historial de cómo se fijaron los límites entre Argentina y Paraguay, y en particular en zona de Isla Apipé, Posse remarcó que «es necesario aclarar no hay problemática de límites en la isla Apipé y que la soberanía argentina sobre la isla Apipé se encuentra resguardada por el Tratado de Límites de 1876».

En ese sentido, expresó que no hay etapa de negociación prevista ni se considera abrir etapa alguna referida a la demarcación del límite internacional, y tampoco está previsto renegociar con Paraguay el límite internacional.

No obstante, recordó que en diciembre de 2018, en la «I Reunión Bilateral Argentino-Paraguaya sobre Temas Fluviales», la Cancillería argentina había presentado a la Cancillería paraguaya un Non Paper sobre «Protocolo de buena vecindad y ejercicio de poder de policía en los enclaves insulares del río Paraná», pero que Paraguay no dió respuesta a la propuesta argentina ni se registran nuevas iniciativas en los años subsiguientes.

En ese sentido, dio a conocer que el pasado 9 de abril de 2024, en la Reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos de la Comisión de Coordinación Política e Integración (Gran Comisión) entre Argentina y Paraguay, Argentina reiteró al Paraguay su especial interés en avanzar con un Protocolo sobre el particular.

En tanto, informó que actualmente, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se está trabajando en un texto mejorado del proyecto, como base de negociación.

PROTOCOLO

Según lo detallado en el informe brindado por Posse, el «Protocolo de buena vecindad y ejercicio de poder de policía en los enclaves insulares del río Paraná» establece 15 objetivos.

1. Definición y delimitación de la Zona de Convivencia.

2. Criterios de administración del recurso íctico.

3. Zona de reserva íctica.

4. Promoción del turismo y del uso recreativo del río.

5. Reconocimiento del derecho a la pesca de subsistencia.

6. Regulación de la pesca deportiva, artesanal y comercial.

7. Identificaciones válidas en la Zona de Convivencia.

8. Libertad de tránsito y comunicación entre las islas y el continente.

9. Establecimiento de un registro de embarcaciones isleñas.

10.Mutuo reconocimiento y facilidades para la obtención de permisos de pesca.

11.Promoción de una cultura de conservación y desarrollo del recurso íctico.

12. Soporte institucional a la conservación y desarrollo de los recursos ícticos.

13.Protocolo de prevención de las fuerzas de seguridad en la Zona de

Reserva en materia de control de pesca.

14.Protocolo de actuación frente a infracción cometida desde tierra.

15.Roles de la Prefectura General Naval, de la Prefectura Naval Argentina y de la Armada Paraguaya en su función de prevención de infracciones al régimen de pesca establecido por el Comité Coordinador, que se cometan desde tierra o con concurso de embarcaciones cuyo puerto se halle en el territorio de cualquiera de las partes.