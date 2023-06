«No quisieron investigar el intento de asesinato», la dura carta de CFK contra el Poder Judicial

«No habrá Justicia. Me quieren presa o muerta», analizó la vicepresidenta tras las reciente novedades en el caso que investiga el intento de magnicidio.

Tras conocerse la nuevas disposiciones de la Justicia en el marco de la investigación que sigue el caso de atentado a Cristina Kirchner, la vicepresidenta publicó este lunes un contundente y extenso documento en el que denunció que el «Partido Judicial» no quiere que se esclarezca el intento de magnicidio.

«El fiscal Rívolo dio por cerrada la investigación del intento de asesinato que sufrí el 1 de septiembre del año pasado y pidió la elevación a juicio de la causa únicamente respecto de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo», lamentó la ex mandataria sobre la decisión de citarlos a Juicio Oral, sin seguir el hilo del resto de las partidos sospechosa, como el caso del diputado Gerardo Milman.

De esta manera, Cristina señaló que «desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022», sobre el día en que intentaron matarla.

«Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta», enfatizó Fernández de Kirchner a través de la carta titulada «A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad».

COMPARTIR