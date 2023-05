Cristina Fernández y su intento de asesinato: es «impresionante» el «encubrimiento»

Cuestionó el grado de «naturalización de la violencia política» sobre ella. Se manifestó luego del artículo que compromete aún más a Gerardo Milman, diputado de JxC, cercano a Patricia Bullrich, sobre las supuestas vinculaciones entre el intento de magnicidio y la cúpula del PRO.

La vicepresidenta Cristina Fernández advirtió que resulta «impresionante» la «naturalización» de la violencia política y el «encubrimiento» del intento de asesinato en su contra, al hacer referencia a las recientes revelaciones de una excolaboradora del diputado de JxC, Gerardo Milman, sobre las supuestas vinculaciones entre el intento de magnicidio y la cúpula del PRO.

«Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre», expresó CFK desde su cuenta de Twitter, al hacerse eco de la publicación de un legislador brasileño sobre las últimas novedades del caso publicadas este domingo por Página/12.

La mujer había adelantado días atrás ante la Justicia la intención de ampliar su declaración testimonial y le habían fijado fecha para el 10 de mayo, pero el último viernes se presentó de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py acompañada de un abogado «manifestando su intención de prestar declaración testimonial en el día de hoy, en virtud de haber recibido presiones», según consta en un registro del expediente al que tuvo acceso esta agencia.

La vicepresidenta realizó un posteo en sus redes sociales pasadas las 10 en el que reprodujo una publicación del diputado brasieño Alencar Santana que describía con asombro la revelación sobre el rol de Bullrich en el encubrimiento.

“En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, @PatoBullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner @CFKArgentina” “La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los Países ¡Vergonzoso!”, escribió el legislador del Partido de los Trabajadores.

Hasta ese momento, ninguna fuerza política ni dirigente opositor había expresado algún tipo de reacción por lo revelado en Página 12. Fue entonces cuando la vicepresidenta escribió: «Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de @pagina12, el testimonio de una ex asesora del Diputado Millman. Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre.

Por otra parte, una nota de Néstor Espósito, en Tiempo Argentino, también se refirió al tema y destacó que hubo “una cadena de ‘horrores’ con la que arruinaron la principal prueba del atentado a Cristina”, en este caso, el teléfono celular del autor del intento de magnicidio, Sabag Montiel. Aseguró, en ese sentido, que la jueza María Servini y el fiscal Delgado reconstruyeron el insólito derrotero del celular, cuyo contenido nunca pudo ser recuperado, y concluyeron que lo ocurrido «no se puede escindir del intento de asesinato».

