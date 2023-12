Nahuel Penissi estará en La Peña de los Alonsitos

El reconocido cantante, habló con Radio Dos, antes de su presentación este viernes 8 de diciembre, y expresó: «ya me estoy preparando para ir a Corrientes que tan bien me recibe, estoy por tocar unos chamamés que me gustan y presentar unos temas nuevos que se estrenaron hace poco». «Cuando fui la primera vez a la FNCH estaba muy nervioso porque sabía la exigencia de la gente, pero fue hermoso, me sentí acompañado y protegido por la gente, así que muy agradecido con ese trato de los correntinos» recordó.

Nahuel Pennisi, comentó: «ya me estoy preparando para ir a Corrientes que tan bien me recibe, estoy por tocar unos chamamés que me gustan y presentar unos temas nuevos que se estrenaron hace poco».

A su vez el cantautor se refirió a su año 2023 y describió: «el 2023 fue muy bueno, recorrí muchos lugares de Argentina, estoy trabajando a peno con el disco nuevo, que seguramente saldrá en marzo de 2024, con temas muy lindos que compuse».

Asimismo, de la primera vez que se presentó en la Fiesta Nacional del Chamamé, Nahuel relató: «en 2022 cuando fui la primera vez a la FNCH estaba muy nervioso porque sabía la exigencia de la gente, pero fue hermoso, me sentí acompañado y protegido por la gente, así que muy agradecido con ese trato de los correntinos»; y remarcó: «la música chamamamecera es hermosa, sus letras, cómo las canciones toman un vuelo literario tan grande, es entrañable lo que transmiten».

Al mismo tiempo, el cantautor, mencionó: «mañana a la noche ya salimos para allá, voy con toda la banda, es una cosa de mucha expectativa para mí, va a ser un show muy dinámico, lo estoy armando con muchas ganas».

