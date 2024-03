Mondino vuelve a activar el conflicto con López Obrador con un posteo de Dragon Ball

La canciller Diana Mondino se subió al desafío en X que lanzó un trol oficialista que pidió ganarle en Me Gusta a una foto de Milei en contra del posteo del presidente de Méjico, Manuel López Obrador que había dicho que «todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto».

Este sábado, cerca de la medianoche, Mondino reavivó la pelea con el mejicano a través de un meme de Drangon Ball y la frase: «Nos lo dieron vuelta, necesitamos la fuerza de todos!», para que la foto de Milei supere en likes al posteo de AMLO.

Lo sorprendente es que la canciller se subió al concurso tras una crisis diplomática que anticipó en exclusiva LPO y tuvo repercusiones en los dos gobiernos. Al punto tal, que Milei llamó a este medio «pasquín operador» enojado por la primicia.

Es que luego del intercambio de insulto en las redes entre Milei y López Obrador, la canciller mejicana Alicia Bárcena quiso hacer un gesto político y proceder al despido del personal diplomático de Argentina en México, rompiendo relaciones y que fue frenado por el mandatario de aquel país.

Lo cierto es que la canciller de México, quedó en una posición muy incómoda y al borde de su salida luego de intentar seguir los pasos del colombiano, Gustavo Petro, que expulsó a los diplomáticos colombianos de Argentina luego de que Milei le dijera «asesino terrorista».

Para desescalar el conflicto, la Embajada de Méjico en Argentina salió a desmentir la nota de LPO a lo que se subió Milei para insultar a este portal. La misma canciller mexicana Bárcenas escribió «Lamento que el portal Politica Online distorsione la realidad con afirmaciones erróneas», y reveló un llamado a su par Diana Mondino «donde afirmamos nuestra relación bilateral de cooperación y mutuo respeto».

A pesar del acercamiento entre las ministras, pocas horas después Mondino volvió a la carga con el meme de Dragon Ball convocando al ejército de trolls para ganarle a López Obrador.

