Habló el director de la escuela de Caá Catí que denunció la golpiza que recibió un alumno: «Me sorprendió ver algo así dijo»

En nuestro mediodía informativo por fm San Pedro charlamos con Walter Sandoval, Director de la escuela número 54 de Caá Catí. Se trata del docente que denunció el caso de maltrato a un alumno de 8 años. Contó cómo descubrió que el nene era víctima de violencia y lo que lo llevó a involucrarse y denunciar el hecho. «Al ver su cuerpo uno se da cuenta lo que sufrió. Nunca en mi carrera docente vi algo así», manifestó.

Descubrió el hecho tras hablar con una de las tías que le había comunicado que se haría cargo del nene al que quería cambiar de turno. Al indagar por la razón del cambio, le revelaron que» fue golpeado», por alguien que desconozco y que se encontraba cargo anteriormente. «Tal vez que fue mucha sorpresa la mía, que al entrar en confianza con el chico, este decide mostrarme como estaba lastimado, nunca vi algo así, de esa manera, los golpes que tenía ese chico, puntualizó Sandoval»

«En mi carácter de funcionario público estoy obligado y tengo la responsabilidad de denunciar el hecho sin ir más allá, ya que la justicia es la que debe investigar la denuncia», remarcó.

«Hasta que no tuve yo el certificado médico expedido por el profesional médico no continué, lo mantuve en absoluta reserva. Solamente yo sabía lo que estaba pasando para que, eso fue el día 2, el día 3 no dudé y procedí a hacer la denuncia»

«Se agrava la situación porque el día miércoles a la tarde, el chico empieza a vomitar en la escuela, yo le pido a la vicedirectora que le lleve al hospital local. Fue ahí que no quiere ir por el temor, la tutora y el mismo alumno se lo lleva al consultorio privado de la directora del hospital, le atiende y ella procede a internarlo. Una vez internado, el profesional médico que actúa y le examina, decide trasladarlo al pediátrico, pero más allá que nosotros en nuestra parte y en nuestro rol directivo ya hicimos lo que teníamos que hacer y hoy todo está en manos de la justicia», reveló.

«Me da la tranquilidad del deber cumplido, no escatimé, no dudé en hacer lo que hice, estoy plenamente convencido que tenemos que sumarnos. No es momento de callar, tapar como algunos por ahí pretenden, porque también en lo privado recibí por ahí cuestionamiento de que mucha gente va a querer tapar. Entonces yo simplemente pido que se investigue hasta las últimas consecuencias porque hay un menor en riesgo», reflexionó el docente.

Sobre el estado de salud del nene internado en el Hospital Juan Pablo II, dijo que «Él está evolucionando lentamente, pero estaba con problemas intestinales, que puede ser producto de los mismos golpes

Finalmente destacó la labor de los docentes en este tipo de situaciones, donde llamó a la reflexión y trabajar mancomunadamente para revertir este tipo de situaciones finalizó.

COMPARTIR