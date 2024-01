Milei le respondió a un fake de Kicillof y se le burlaron: «volvé Iñaki, te perdonamos»

El presidente reaccionó ante un falso Kicillof que lo chicaneó con sus títulos universitarios.

Javier Milei cayó en la trampa de las redes sociales y le respondió a una cuenta fake de Axel Kicillof, lo que generó burlas de la oposición y un pedido irónico para que Iñaki Gutiérrez vuelva a manejar su cuenta.

El presidente reaccionó con un largo tuit ante un usuario llamado «Kicillove» que como si fuese el gobernador bonaerense le había enrostrado sus títulos universitarios.

Milei le respondió serio y mencionó algunas críticas a la gestión de Kicillof como ministro de Economía y también el manejo de la pandemia. «Sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema», le escribió.

Ante los comentarios de muchos usuarios -oficialistas y opositores- que le advirtieron que le estaba respondiendo a una cuenta fake, Milei escribió otro tuit en el que arrobó a la cuenta oficial de Kicillof y le avisó: «se lo remito para que esté al tanto Gobernador».

El episodio provocó las risas de muchos usuarios que recordaron el error de Iñaki que le costó el manejo de las cuentas oficiales de la Casa Rosada por haber retuiteado una foto con su novia desde la cuenta de Presidencia. «Volvé Iñaki! Te perdonamos…», lo chicaneó el diputado kirchnerista Leandro Santoro. Otros usuarios se lo tomaron en serio y pidieron «cuidar al presidente».

COMPARTIR