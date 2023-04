Médico ordenado sacerdote afirma que fe y ciencia pueden convivir

“Dar ese salto” le costó mucho, “porque yo había tenido una experiencia muy bonita de noviazgo, me imaginaba con una familia grande”, admitió.

Sin embargo, al comunicarse con el Arzobispado de Mendoza, conoció al entonces Arzobispo, Mons. José María Arancibia, quien acompañó su camino “con mucho cuidado y mucha paternidad”.

Allí constató lo que un médico le había dicho tiempo atrás, la primera vez que apareció en su vida la idea del sacerdocio: “Muchas veces con la profesión médica llegamos a un límite donde entran a servir otros instrumentos”.

“Yo estaba muy cómodo siendo médico, como lo está un bebé en la panza de la mamá, pero Dios me invitaba a salir a un nuevo mundo. Y pasar por el canal de parto, que fue el discernimiento, no fue fácil”, reconoció. “Pero cuando nací a esta nueva vocación, me di cuenta de que era un mundo maravilloso”.