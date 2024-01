Liga Profesional: Barracas Central y Vélez Sarsfield igualaron en cancha de Lanús

Barracas Central y Vélez Sarsfield empataron 1-1 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Lenny Lobato adelantó al Fortín; Lucas Brochero empardó para el Guapo.

Vélez arrancó mejor, con orden para esperar y cortar, y predispuesto a recuperar y atacar sin dar mucha vuelta. Pero pegar cuando el partido apenas se estaba armando le permitió encontrar comodidad en el desarrollo del juego. Es que no había pasado mucho antes de que a los 10 minutos se ponga en ventaja.

De un lateral, y con apenas tres movimientos, el Fortín se puso 1-0: Jara sacó desde la derecha y Brian Romero la bajó para Lenny Lobato, que la agarró de volea y le rompió el arco a Moyano. Desde los nombres, el esquema y la intención, el equipo de Gustavo Quinteros no pareció variar mucho de lo que era el del ‘Gallego’ Méndez.

Barracas, con Orfila, intentó salir siempre de abajo, lo que le permitió a Vélez recuperar varias pelotas en tres cuartos de cancha, a veces por errores no forzados del local y otras por el mérito de la presión en ataque. Así, la V azulada tuvo oportunidades para estirar el marcador, y de a poco el Guapo se fue acomodando hasta encontrar el empate sobre el final del primer tiempo.

Luego de un único intento con un tiro desde lejos de Rosané, a los 43′ Coronel tiró un córner desde la izquierda que, pasado, cruzó todo el área y le cayó a Brochero, quien definió de volea y venció, con la complicidad de un desvío en Jara, a Marchiori. Coronel, ex Deportivo Morón, tomó el rol de la figura que ya no está, Iván Tapia, y no desentonó.

En el segundo tiempo, Barracas primero buscó ser más vertical y el correr de los minutos le fue permitiendo al Fortín ir ganando protagonismo con la pelota, aunque sin hacer algo productivo con la posesión. Por su parte, los barraqueños encontraron el negocio saliendo rápido de contraataque, pero al igual que Vélez en la primera parte, falló en los metros finales. Marchiori agrandó su figura con, entre otras, una gran atajada a Zalazar.

En la próxima fecha, Barracas volverá a ser local de River, con estadio a definir, el miércoles, mientras que Vélez recibirá a Independiente el martes.