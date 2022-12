Las frases más picantes de Cristina Kirchner en Avellaneda: «Saquen el bastón y no pidan permiso a nadie»

Ni renunciamiento ni autoexclusión, es proscripción», recalcó la vicepresidenta al comienzo de su exposición.

«Esa estrategia de proscripción no es nueva», observó.

La titular del Senado definió la presunta proscripción como un «acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política argentina».

«Cuando uno decide mejorar la distribución del ingreso en un país, afecta intereses, naturalmente. Hay alguien que no va a ganar tanto, y por lo tanto genera resistencias, molestias y represalias».

«El miedo es un gran disciplinador de la dirigencia política».

Por otra parte, alentó a la militancia y a los intendentes a que «tienen su bastón de mariscal en la mochila. Sáquenlo. No pidan permiso a nadie».

La estrategia de «disciplinamiento» se extendería, según Cristina Kirchner, a la coyuntura económica dado que no permitiría «decirle al Fondo chau, no te necesitamos más, las políticas económicas las decidimos acá los argentinos en la Casa Rosada y en el Parlamento».

«No hice el renunciamiento, anuncié que yo no iba a someter a la fuerza política nuestra a llevar de candidata a alguien que le dijeran ‘está condenada’ y de esta manera ser absolutamente funcional a lo de ellos».

«No es esto contra mí ni contra Cristina, es contra el peronismo»

«Lo vemos en esta decisión de la coparticipación donde le van a dar para la campaña electoral al jefe de Gobierno de la Ciudad, que seguramente va a ser el candidato de la oposición, le van a incrementar lo que tiene en seis presupuestos de la localidad de Avellaneda. Lo que le aumentan significan seis años del presupuesto de los hombres y mujeres que viven acá en Avellaneda».

También recordó el episodio protagonizado en 2020 por el legislador salteño Juan Emilio Ameri: «Voy a ser un poquito grosera. Me acuerdo que durante la pandemia cuando las sesiones se hacían por zoom echaron a un diputado porque le besaba una teta a la novia. Lo echaron. Era un acto impropio. No estoy justificando nada… Simplemente para graficar, lo echaron. Han desaforado a algún diputado también, como fue el arquitecto De Vido, 2 años preso por una causa que después se descubrió que el perito era trucho y el informe por el cual lo llevaron preso también».

