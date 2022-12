Con la pelea por la coparticipación como trasfondo político, Cristina Kirchner reaparecerá en Avellaneda

La Vicepresidenta inaugurará un polideportivo en el municipio que gobierna Jorge Ferraresi. Se espera que haya intendentes del conurbano para fortalecer la disputa con CABA y señales hacia la discusión interna del Frente de Todos.

Cristina Kirchner regresará a una actividad pública este martes por la tarde cuando desde Avellaneda deje inaugurado el Polideportivo Diego Armando Maradona en esa ciudad del sur del conurbano lindante con la Capital Federal; una jurisdicción en litigio con el gobierno nacional por la pelea de fondos coparticipables. La discusión por los recursos le dará así un marco a la actividad que encabezará la ex mandataria, cuya última aparición pública fue tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos por la Causa Vialidad que desencadenó en -a priori- su renunciamiento a ser candidata en las elecciones de año que viene.

La Vicepresidenta hablará desde las 19 en el polideportivo ubicado en Villa Corina que cuenta con microestadio, pileta climatizada, gimnasio cubierto, canchas reglamentarias de fútbol y futsal e incluirá un monumento a Maradona. CFK será la oradora central. El intendente local, Jorge Ferraresi, le dará la bienvenida y también hará uso de la palabra. Serán los dos únicos oradores.

Según deslizaron a Infobae desde la organización, hasta Avellaneda se trasladarán intendentes peronistas de la Primera y Tercera sección electoral, es decir, el núcleo duro del voto kirchnerista. También se espera la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el mandatario provincial tenía agendado para este martes a la tarde una “mateada” con vecinos en la ciudad de La Plata que fue reprogramada para el jueves 29 de diciembre. Se esperan no más de mil personas y la militancia será local. Es decir, no habrá grandes movilizaciones.

Cada reaparición en la escena pública de la ex presidenta abre un sinfín de especulaciones y escenarios posibles en vistas a la elección del año que viene. Si bien la ex mandataria dijo que no será candidata “a nada”, para los comicios 2023 hay sectores del kirchnerismo que todavía tienen la esperanza de que revierta esa posición.

Mientras tanto, en el peronismo tienen en claro que con CFK afuera de la cancha en las elecciones es necesario adelantar el debate interno. De eso están convencidos los gobernadores, la CGT y algunos movimientos sociales. Saben que los tiempos se acortan de cara a los comicios y la coalición oficialista navega, hace demasiado tiempo, un mar de incertidumbre.

