La impactante revelación del presidente del Barcelona sobre Messi y su salida del club: «No pude»

Joan Laporta, presidente del Barcelona, realizó una inesperada revelación sobre la salida de Lionel Messi de la institución en 2021 y lo elogió por el Mundial que ganó con la Selección.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, hizo una inesperada revelación sobre Lionel Messi luego de que el astro argentino se consagre campeón del mundo con la Selección. El directivo, con el que las cosas no quedaron bien tras la salida de la «Pulga» al Paris Saint Germain, no dudó en dirigir unas palabras para el hombre que hizo historia con la camiseta del «Blaugrana». Además, reveló cómo está la relación entre ambos después de casi dos años de la salida del rosarino.

«Leo siempre formará parte de nuestro escudo. Me gustaría que tenga un final diferente al que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera. Tenemos relación», aseguró el mandamás acerca de Lionel. Claro que, mientras siga en el conjunto de la capital francesa será difícil que regrese a la institución en la que la rompió por varios años como futbolista. Mientras tanto, Laporta no dudó en contar algo inédito sobre el diez en diálogo con la cadena española SER.

