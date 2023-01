La picante respuesta de Facundo Medina en defensa de Messi: «¿Todavía te quedan dudas?»

El defensor central del Lens, Facundo Medina, comenzó el año de la mejor manera ya que su equipo derrotó 3 a 1 al PSG y le quitó un invicto (por Ligue 1) de hace casi un año al equipo parisino.

En tal sentido, el futbolista que estuvo en la lista preliminar de 50 jugadores para viajar al Mundial de Qatar 2022, fue entrevistado por los periodistas en rueda de prensa tras el encuentro y elogió a Lionel Messi: «¿Todavía te quedan dudas de que es el mejor?«.

«¿Todavía te queda dudas de que es el mejor? Me parece que es una pregunta media rara la que me estás haciendo. Hay que disfrutarlo y espero que no deje de jugar», deslizó Medina.

«Yo no soy de hablar del rival, a ellos le faltó el mejor jugador del mundo, sin dudas, y Neymar también, pero nosotros tratamos de mirar nuestras herramientas y a partir de ahí tratar de hacer nuestro partido, más allá de qué jugador esté enfrente nuestro. Hoy se dio y ojalá sigamos de esta manera», analizó.

Luego de quedar fuera de la lista de la Selección Argentina definitiva que viajó a Qatar, el defensor relató como vivió el Mundial: «Tuve a mi familia acá conmigo para el Mundial, lo viví con ellos y fue algo increíble».

«Lo sufrimos, pero como todo hincha argentino más que contento por cómo se dio todo y por el grupo que se formó. La mayoría lo hicieron increíble y me pone contento porque jugaron conmigo la mayoría en las juveniles y eso me alegra un montón, ojala sigan de esa manera», concluyó.

Sin Messi ni Neymar, PSG perdió ante Lens por la Ligue 1 y se quedó sin invicto

