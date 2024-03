La cruda advertencia de Piqué sobre el futuro del fútbol

El ex futbolista que levantó tres Champions League con el Barcelona opinó sobre el devenir del deporte que realizó durante más de 18 años y fue tajante con sus frases.

Gerard Piqué es una de las máximas leyendas del Barcelona y palabra autorizada para hablar de fútbol: el jugador que ganó tres Champions con el equipo de sus amores, opinó sobre el deporte que jugó durante más de 18 años y realizó una dura advertencia sobre el futuro del mismo.

Para empezar, puso el ejemplo de lo que hacen sus hijos cuando se sientan a ver un partido: «Después de diez minutos están en sus teléfonos viendo otra cosa. El fútbol hoy compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. El fútbol durante 90 minutos ya no es tan emocionante».

Luego, el campeón del mundo con España en el Mundial 2010 tiró una llamativa frase sobre lo según él pasará en el futuro: «Los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio, porque la experiencia en casa, en pijama, es incluso mejor que ir al estadio».

También, Piqué confesó que ya no mira completos los partidos, ni siquiera los del club blaugrana que lo tuvo en sus filas entre 2008 y 2023: «¿Veo partidos 90 minutos? Realmente no. Veo algo del Barça, pero no 90 minutos. Quizás 30 o 40 minutos. Hay que entender hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el entretenimiento y combinarlos para que la gente siga apegada al fútbol».

«Tenemos que encontrar formas de marcar más goles o asegurarnos de que un partido no termine en empate. El fútbol tiene miedo al cambio. Tiene una enorme historia, es muy tradicional, pero el cambio llegará, debe llegar. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es muy difícil de entender para la nueva generación», cerró el exdefensor que hizo historia con la camiseta del Barcelona.

COMPARTIR