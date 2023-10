Javier Milei está haciendo “un curso acelerado de cómo gobernar la Argentina”, publicó Financial Times

El influyente medio británico Financial Times publicó una nota sobre cómo el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y su partido encaran la posibilidad de asumir la presidencia de la país en caso de ganar las elecciones. «El equipo de novicios de Milei está haciendo un curso acelerado de cómo gobernar la Argentina», tituló el artículo.

“Diana Mondino, una economista y profesor, se unió al partido liderado por el economista libertario de ultraderecha hace apenas 4 meses. Pero si Milei gana en las elecciones de este mes, como proyectan la mayoría de las encuestas, ella puede ser la ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina en diciembre”, indicó el diario, según consigna Infobae.

En este sentido, explicó: “La trayectoria de Mondino es típica del equipo alrededor de Milei, un legislador de un solo mandato y ex comentarista televisivo que promete un plan radical para dolarizar la economía y cortar el gasto del Estado. Sus elegidos para posiciones ministeriales provienen mayormente del sector privado y el académico, y pocos tienen experiencia de gobierno”.

El medio financiero habló con Mondino, que le explicó que “la política me trajo aquí”, para referirse a la “peor crisis económica en dos décadas, que llevó la inflación al 138% y que muchos economistas atribuyen al desmanejo del gobierno izquierdista del movimiento peronista”.

«¿Por qué gente que no pertenece a ninguno de los partidos conocidos no puede iniciar algo nuevo? Falta de experiencia puede significar que es difícil tratar con la burocracia gubernamental o que no creo que el gobierno deba hacer todo, en particular aquellas cosas que puede proveer el sector privado. No voy a que dar víctima de aquellos que dicen ‘las cosas siempre se hicieron así’“, replicó Mondino a la observación sobre la falta de experiencia política y gubernamental.

Según el medio británico, “Milei mantiene una estrecha ventaja sobre sus principales rivales, el ministro de Economía, Sergio Massa, y (la candidata de Juntos por el Cambio) Patricia Bullrich” después de su triunfo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Además, explicó que La Libertad Avanza, fundado en 2021, tiene solo tres diputados de los 257 de la Cámara Baja, y que si saca 40% de los votos será sobre la mitad de bancas en juego. También planteó que, en caso de resultar elegido, Milei será el primer presidente argentino, en el que su partido no gobierna ninguna provincia.

“Esa falta de estructura política, combinada con la inexperiencia política de su equipo arroja dudas sobre su capacidad para gobernar y llevar adelante sus radicales planes” de gobierno, señaló Financial Times. Al respeto, citó a Juan Negri, profesor de Política en la Universidad Torcuato di Tella, para quien la posición de Milei es “extremadamente precaria” y el más probable escenario sería “un gobierno paralizado incapaz de llevar adelante sus promesas”.

Negri también compara la “campaña insurgente” de Milei con las de Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en EEUU, por la tendencia a usar lenguaje provocativo, la oposición a China y una cruzada contra lo que describen como “elites políticas”. Pero, prosiguió, Trump tenía el partido republicano y Bolsonaro tenía varios años de carrera como legislador y apoyo de los militares brasileños, mientras Milei parece más bien un outsider. Por eso ve posible un escenario similar al de Pedro Castillo en Perú, quien fue desplazado del cargo después de que intentó cerrar el Congreso y gobernar por decreto.

Según el medio británico, el riesgo de un bloqueo político explicaría por qué los mercados están incómodos con el ascenso electoral de Milei, pese a sus promesas de aplicar medidas económicas ortodoxas. «La cuestión para el mercado no es tener un gobierno promercado, sino tener un plan claro, habilidad para ejecutarlo y la expectativa de que habrá continuidad política», citó a Juan Pazos, economista jefe de consultora financiera TPGCV Valores, según quien el consenso del mercado es escéptico acerca de que el libertario pueda proveer esos ingredientes.

Juan Cruz Díaz, de la consultora política Cefeidas, por otro lado, le dijo al Financial Times que si bien Milei basó su campaña política en denunciar a “la casta”, de hecho su equipo está haciendo las alianzas necesarias para gobernar.

«Más allá de los gritos de la campaña, hay gente de su equipo, incluido él, que tiene la capacidad de trabajar y armar acuerdos políticos”, le dijo al consultor al diario y nombró como ejemplo al eventual ministro del Interior de Milei, Guillermo Francos, “que tuvo varios roles políticos y fue hasta septiembre representante de la Argentina en el BID”. Según Díaz, Milei podría gobernar y hacer algunas reformas políticas, tras las alianzas realizadas con algunos partidos tradicionales en varias provincias. Además, elogió públicamente al ex presidente Mauricio Macri y a Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central (BCRA).

“En privado”, le dijo Díaz al Financial Times, «algunos miembros de Juntos por el Cambio dicen que Macri estaría abierto a colaborar con Milei si Bullrich pierde las elecciones» y que «la habilidad de Milei de llevar adelante su agenda dependerá del margen de su potencial victoria, tanto si gana en primera vuelta o lo hace en la segunda, con 60% o más de los votos, el sistema político se alinearía tras él», aunque «reconoció que si fuera un presidente por un margen estrecho y sin un mandato claro, la situación será completamente diferente».

