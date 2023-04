Fernández: «Estoy en lo más alto que se puede llegar, ser seleccionado»

UN CORRENTINO RUMBO AL MUNDIAL DE CESTOBALL

Vive en el barrio Laguna Seca y es profesor de Educación Física; Bruno Fernández, el actual jugador de cestoball del primer equipo de Unión Arroyito, además es árbitro. Pero su presente deportivo parece ser el mejor. Luego de varias instancias fue elegido para ser uno de los representantes de la Selección Nacional en el Mundial de India 2023 (se jugará del 21 al 25 de mayo).

Con 26 años, recordó a época sus inicios en este deporte, que nacieron de la curiosidad: «En 2013 practicaba básquetbol en Boca Unidos, un día fui a entrenar y el profesor no pudo ir. Estaban entrenando a las chicas de cesto, me invitaron a jugar y fue la primera vez que toqué una pelota».

En aquel momento no existía una división masculina del deporte, por lo cual las primeras dos medallas que ganó Bruno dicen «jugadora». A pesar de esto continuó con su interés en cestoball y recordó: «Empecé a averiguar dónde se practicaba el deporte, era chiquito, descubrí que en el Club Juventus había dos chicos más que estaban practicando. En 2014 me sumé a ellos y creamos un equipo nuevo».

Existen diferencias entre básquetbol y cestoball. Al respecto, Bruno explicó: «Al cestoball le dicen predeportivo, es un juego que se creó para enseñar el básquet, pero son dos deportes con reglas diferentes», y resaltó lo que más le gustó del cesto: «No hay individualidad, no te podés desplazar con la pelota picando como en básquet. Cuando jugaba al básquet no era tan bueno, había dos o tres chicos que la movían y yo no tocaba nunca la pelota, en cambio en este deporte sí o sí necesitás del compañero para moverte con la pelota, si no la pelota no llega al cesto, no sirve».

Bruno contó además con entusiasmo cómo fue su primera competencia. «En 2014 se crearon dos clubes masculinos, se armó el primer torneo en Corrientes y ese mismo año fuimos a competir en Buenos Aires en el Club Villa Ballester». Y destacó: «Encontrarme con más personas que practican lo mismo que yo es muy lindo, como hay muchos torneos durante el año viajás todo el tiempo, conocés mucha gente».

En vísperas del Mundial de Cestoball, el correntino comentó cómo fue el momento en que fue confirmado en la Selección Nacional. «En julio del año pasado competimos con las selecciones de cada provincia: Corrientes, Buenos Aires, Misiones. Éramos ocho o nueve equipos en total. De esos equipos eligió la entrenadora Melina Véliz, los 24 preseleccionados a la Selección Argentina, luego fuimos al CENARD (NdR: Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en octubre, noviembre de 2022 y quedamos 17; el corte final fue en marzo en Tucumán, doce confirmados para la Selección».

En cuanto a la preparación para el primer mundial, Bruno admitió: «Soy obsesivo con el entrenamiento, trabajo en un gimnasio aparte, entonces todo el día entreno, lo cual es clave para mí en el deporte porque es muy exigente y me gusta mucho».

Además dijo cómo se siente a menos de un mes del Mundial de India: «Estoy muy ansioso, es el primer mundial en el que tres correntinos representaremos al país. Juliana Miño con la selección femenina, Ricardo Marturet y yo con la división masculina».

Para costear los gastos del viaje, Bruno comentó: «Recibimos un apoyo importante de Nación, somos 26 conformando la delegación completa y esperamos la respuesta de un subsidio del Gobierno provincial y capaz no tenga que seguir juntando fondos, pero hay que juntar mil dólares para los gastos de estadía, hotel, comida y otros».

Con respecto a sus metas, el correntino fue muy claro: «Desde que empecé a practicar cesto quería estar en la selección, eso ya era un logro. En 2019 se empezó a hablar de un mundial y se podía aspirar un poquito más. Estoy en lo más alto que se puede llegar en el deporte: ser seleccionado y participar en un mundial, la realidad sería ganar».

Además, la importancia de competir por primera vez con otros países marcará un precedente para el deporte en Argentina. Con respecto al viaje, Bruno aseguró: «Me hice la visa y en pocos días me avisarán si me aprueban o no para ingresar a la India, ya tenemos los pasajes, solo falta juntar mil dólares».

Y dio detalles sobre la fecha de partida: «El 16 de mayo nos reuniremos en Buenos Aires y tenemos pasaje para la India el 17, se está viendo la posibilidad de entrenar por última vez todos juntos antes de viajar».

«Bruno al Mundial»

A partir de las 10, en el Club Atlético Unión Arroyito (Felipe Cabral 2380, entre Vélez y Perú), se realizará hoy un torneo amistoso de cestoball en beneficio del jugador del club que irá al Mundial.

La entrada general tendrá un valor de $100.

Bruno y sus sueños después del mundial

La próxima meta para el deportista correntino, luego de jugar en la selección para el Mundial 2023, será: «Ganar un podio con la selección correntina; con la selección masculina siempre estuvimos en cuarto o quinto puesto en la tabla. Jugamos semifinales, pero las perdimos. Ganar un torneo con la provincia sería mi próxima meta».

Y agregó cuáles son sus planes a futuro: «Me gustaría enseñar el deporte o dar clases en donde no se practique, en el interior o fuera del país, inclusive. Suma a mucha gente y hay reglas, por ejemplo, que motivan a hacer fair play; no es una regla escrita, pero todos respetamos que si un jugador del equipo contrario se cae y yo tengo la pelota, espero hasta que ese jugador se levante, no es que aproveche esa desventaja para hacer un gol».

Para finalizar, Bruno compartió un mensaje a los chicos que practican deportes: «Trabajen mucho, persigan sus sueños. Si uno trabaja duro hay recompensa al final».

