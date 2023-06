zzzzinte1Barcelona's Argentinian coach Gerardo "Tata" Martino talks with Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) football match Barcelona vs Getafe at the Camp Nou stadium in Barcelona on January 8, 2014. AFP PHOTO / LLUIS GENE zzzz

El Tata Martino vuelve a dirigir a Messi: fue confirmado como nuevo DT de Inter Miami El entrenador fue oficializado por el club estadounidense y dirigirá nuevamente al capitán de la Selección argentina. El entrenador Gerardo «Tata» Martino fue oficializado como nuevo director técnico de Inter Miami y de esta manera dirigirá nuevamente al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, tras la llegada del astro rosarino al equipo estadounidense. «Bienvenido Tata. El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico. El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra a la espera de su documentación laboral», escribió Inter Miami en sus redes sociales para anunciar la llegada del Tata a la institución.