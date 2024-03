El papá del playero asesinado en Rosario apuntó contra Patricia Bullrich

En diálogo con Telefe Noticias, el padre de Bruno se dirigió a Bullrich y le dijo que

«están haciendo las cosas mal, se están poniendo la chapa de Bukele y lo está haciendo mal, le falta mucho».

En esa línea acusó al gobierno nacional de dejarlos «desprotegidos» frente a la violencia de las bandas narco. «No podemos ir a trabajar, no podemos salir a la calle, nos dejan desprotegidos, mis dos hermanos son colectivos y a uno le dije que se pida vacaciones y el otro no va a ir a trabajar, así no se puede vivir», advirtió Bussanich.

Y sentenció: «Para hacer las cosas como Bukele hay que hacerlas bien y si no, no hay que hacerlas, porque antes ellos se mataban entre ellos y ahora se la agarraron con nosotros».

El padre de Bruno reclamó además a la CGT que lance un paro general de cuatro días para hacer reaccionar al gobierno de Javier Milei.

«Que no salga nadie a trabajar hasta que el Gobierno haga las cosas como corresponde. La única manera es un paro general, como en la pandemia, que salga nadie para que se de cuenta el Gobierno, para que actúe, porque a ellos no les pasa, nos pasan a nosotros las cosas. Usan el método Bukele pero la pagamos nosotros, no la pagan ellos«, disparó indignado.

Y concluyó: «No les importa».