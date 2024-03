El mensaje de Ángel Di María en medio de la ola de violencia en Rosario

El referente de la selección argentina utilizó sus redes sociales para enviar un pedido de paz frente a los recientes asesinatos de civiles en su ciudad

Luego de cuatro asesinatos a manos de sicarios, la ciudad de Rosario se encuentra paralizada: diversos sectores decidieron realizar medidas medidas de fuerza, como precaución ante la inseguridad y para reclamar protección frente a la avanzada de la violencia narco. La problemática cada vez crece más y dentro de las personalidades reconocidas que mostraron su preocupación por la tensa situación que vive la ciudad apareció Ángel Di María, actual futbolista de la Selección y el Benfica de Portugal.

Surgido en Rosario Central, el Fideo utilizó sus redes sociales para hacer un pedido de paz. El extremo publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se puede ver al Monumento de la Bandera rodeado por un listón negro y lo acompañó con un emoji de dos manos juntas pidiendo por favor. «Pedimos paz», recitó la imagen que seleccionó el referente de la Albiceleste para plantar su opinión sobre el tema. No es la primera vez que el jugador se expresa a través de internet ya que en su momento se quejó por el trato que recibieron los hinchas de la Academia en la final de la Copa de la Liga 2023 frente a Platense.

Vale recordar que los hinchas del Canalla siguen expectantes al regreso de Ángel y sueñan con verlo vestir la camiseta en el Gigante de Arroyito una vez más antes de su retiro como futbolista profesional. «En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando, pero el fútbol es así. Te va llevando. Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud todavía», admitió en varias oportunidades.

Y añadió al respecto de la traba contractual para regresar en condición de futbolista libre: «Mi contrato acá se termina a mediados de 2024 y es obvio que está esa opción. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, presidente de Rosario Central). Hablo bastante con él. Él sabe que tengo esa intención. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará. Ahora, estoy feliz acá. Quería venir un año para disfrutar de Lisboa otra vez», señaló sobre su decisión de firmar con Benfica.

Di María debutó profesionalmente en Rosario Central en 2005 y dos años más tarde fue vendido al Benfica a cambio de más de 8 millones de dólares. Tras tres temporadas, Real Madrid compró su ficha en 33 millones. Además, Fideo brilló en otros clubes como el Manchester United, PSG y Juventus.

COMPARTIR