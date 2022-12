Al Wakrah (Qatar), 02/12/2022.- Luis Suarez of Uruguay reacts at the end of the FIFA World Cup 2022 group H soccer match between Ghana and Uruguay at Al Janoub Stadium in Al Wakrah, Qatar, 02 December 2022. (Mundial de Fútbol, Catar) EFE/EPA/Tolga Bozoglu

Dolorosa eliminación de Uruguay : venció a Ghana pero no le alcanzó para acceder a los octavos El equipo de Diego Alonso, que no tenía margen de error y se impuso por 2-0 al combinado africano, no pudo clasificar a la siguiente fase por la victoria de Corea del Sur por 2-1 ante Portugal. Increíble definición en este Grupo H. La Celeste ganó y mantuvo el arco en cero en su último partido pero no fue suficiente: el equipo de Diego Alonso quedó eliminado por tener menos goles a favor que Corea del Sur, que logró imponerse a Portugal por 2-1 en esta jornada de cierre. Fue un partido donde el combinado uruguayo mostró su mejor versión, con Sergio Rochet tapándole un penal a Jordan Ayew y dos goles de Giorgian De Arrascaeta en la primera mitad para encarrilar un triunfo que finalmente no alcanzó para meterse en la ronda eliminatoria de la Copa del Mundo. Su empate 0-0 ante los surcoreanos en el debut y la caída por 2-0 ante los portugueses en la segunda mitad pesaron demasiado. Edinson Cavani y Luis Suárez, entre lágrimas en su despedida mundialista. Portugal le ganó a Uruguay y se metió en los octavos COMPARTIR Facebook Twitter WhatsApp Messenger