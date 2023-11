Detuvieron a Leonardo Fariña tras el allanamiento a una «cueva» en Belgrano

Confirmaron que la detención del empresario, quien actualmente tiene una tobillera electrónica, así como la de otras cuatro personas, es por su conexión con Ivo Esteban Rojnica, alias «El Croata».

El operativo fue en el marco de los operativos destinados a combatir la venta de divisas en el mercado ilegal. La cueva está ubicada en Juramento al 1475, y en el lugar se encontraron cajas y valijas con pesos, por un monto que ronda los 500 millones, indicaron fuentes judiciales.

El operativo fue ordenado por el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadarola, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.

Fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingrese.

A su vez, el comisario Alejandro Ñamandú de la Policía Federal reveló en conferencia de prensa que dos de los cinco sujetos que acabaron detenidos en la «cueva» que funciona en el departamento allanado intentaron deshacerse de dos valijas con dinero a través del balcón de la unidad, ubicada en el piso 12.

En los últimos días se realizaron distintos allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como cuevas, dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como El Croata.

En aquella oportunidad los allanamientos se llevaron a cabo en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, informaron fuentes oficiales, que aseguraron que desde esos lugares coordinaban la suba del dólar blue.

Ese procedimiento fue llevado adelante en forma conjunta por la PFA, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por manejar una cueva en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.

La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Justicia Federal investigan a la pesquera Agropez, del grupo Conarpesa, por la presunta subfacturación de exportaciones de langostinos a China y España y por haber realizado operaciones a través del financista Ivo Rojnica, conocido como El Croata.

Fuentes oficiales señalaron que la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, se concretaba a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red del «croata».

Las operaciones que están bajo investigación son exportaciones realizadas el año pasado que ascenderían a US$ 53 millones, concretamente US$ 23.677.189 valor FOB a China, US$ 15.645.780 a Perú y US$ 14.055.125 a España.

La subfacturación alcanzaría entre 30% y 35% del valor total exportado, es decir que, del valor total de las exportaciones, dicha porción no se declaraba para mantener las divisas cobradas en el exterior o para liquidarlas en el mercado del dólar «blue».

«El mecanismo utilizado para la evasión de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la ´triangulación’ de las operaciones a través de una empresa uruguaya denominada Vantrey, con domicilio en Juncal 1378, Edificio Torre X, de Montevideo, que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y España, agregaron.

También indicaron que Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al croata Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong.

Estas dos empresas son Gorlay Consulting Group, que le facturaba a Agropez «comisiones por venta en el exterior», y M-East Manegement que cobraba por «servicios de gestión y lógistica».