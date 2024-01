Desidia hacia los que menos tienen: Milei decidió no repartir a comedores miles de cajas navideñas compradas en la gestión anterior

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que la administración de Javier Milei archivó en un depósito miles de canastas navideñas adquiridas en la gestión de Alberto Fernández que tenían como destino a familias vulnerables.

A minutos de finalizar su exposición en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que trata la Ley ómnibus, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó explicar porque el gobierno de Javier Milei no repartió a comedores populares 500 mil canastas navideñas que la administración del Alberto Fernández había adquirido.

Consultada por uno de los diputados presentes, la funcionaria aseveró que la decisión que dejó sin productos para pasar las fiestas a miles de argentinos se debió a que “daba vergüenza” y agregó que como “no había plata para reponerlas”, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello resolvió retenerlas.

«La canasta navideña, sabe por qué no se repartió diputado, porque daba vergüenza. Le voy a decir a la ministra Sandra Pettovello que lo lleve a verla. Dio vergüenza repartirla y no había plata para comprar nuevas, ni tiempo. Así que no se repartió porque era una verdadera afrenta a las personas que las iban a recibir», dijo la Ministra.

Cabe destacar que, este miércoles, el periodista Pablo Duggan afirmó por Radio 10 que el gobierno de Milei descartó en una depósito ubicado en la calle Salguero de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, productos de unas 500 mil de cajas navideñas que incluían turrones, budines y pan dulce.

Las cajas habían sido adquiridas (y pagadas) por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Victoria Tolosa Paz; ahora absorbido por la cartera que conduce la periodista y reikista, Pettovello. El destino de las mismas eran organizaciones sociales, iglesias y otras instituciones que trabajan con comedores populares.

