Denuncia de Alberto Fernández: «Apuntaron con mira telescópica a mi helicóptero»

El presidente Alberto Fernández reveló que durante su mandato apareció una «mira telescópica tres o cuatro veces» dentro del helicóptero en el que se trasladaba, y que esos hechos tuvieron lugar «después» del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández Fernández, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

«Mientras yo fui presidente, dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero», señaló el jefe de Estado en una entrevista publicada este domingo en el diario Perfil.

Fernández detalló, además, que vio en el interior de la aeronave «un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero». Pese a la gravedad del hecho, dijo «no creer» que el potencial agresor «haya pretendido tirar el helicóptero».

«Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos ‘no hagamos un problema con esto'», detalló el presidente saliente.

En esa misma entrevista, Fernández manifestó que «las familias de los que hacemos política, así como amenazan a la familia de (Sergio) Massa, viven permanentemente amenazadas en las redes sociales, o amenazadas por email o amenazada por WhatsApp, permanentemente».

Alberto Fernández: «Tuve y tengo una relación muy difícil con Cristina»

En otro pasaje del reportaje, el Fernández referencia a la derrota de Unión por la Patria ante La Libertad Avanza y apuntó contra el proceso inflacionario que atraviesa el país. Si bien evitó descartar responsabilidades propias, argumentó que la Argentina padece de aumentos de precios «desde hace mucho tiempo y que en este último año se potenció precisamente por la falta de dólares».

«La inflación es un elemento determinante. Alguien el otro día me preguntó si yo me sentía responsable de la derrota, y yo dije: ‘No me siento responsable de la derrota’. Obviamente, no puedo decir que no sea responsable si soy el gobierno que no salió airoso, me cabe alguna responsabilidad», sostuvo, y completó: «Lo que planteaba es que no siento ser la única causa de la derrota. Nosotros perdimos la elección por diferentes motivos; la inflación es un problema».

Fernández dijo también que siempre buscó dejar las diferencias de lado para que prime la unidad del oficialismo, aunque reconoció: “Tuve y tengo una relación muy difícil con Cristina”.

Al ser consultado sobre el resultado del balotaje, Alberto Fernández contó que sintió «una gran desazón» y destacó el «enorme esfuerzo» en la campaña de Sergio Massa: «Lo lamenté por todos nosotros, pero particularmente por él, por todo el esfuerzo que puso».

En ese contexto, admitió que el peronismo debe revisarse de forma interna: «Uno no puede ser tan necio de no darse cuenta de que hay algo que no supimos transmitir, que no supimos sintonizar con la gente, hay algo en lo que fallamos. Yo tengo en mi cabeza varias causas, pero no tengo ninguna certeza y deberíamos revisar en qué fallamos para explicarnos cómo es posible que hayamos perdido como perdimos».